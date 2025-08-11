我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）附加賽，中華隊在沙烏地阿拉伯吉達的阿卜杜拉國王體育城，激戰四節後以78：64擊敗約旦隊，8強將和西亞強權伊朗交手。球評李亦伸受訪時認為，中華隊和伊朗交手實力上是五五波，直言我國非常有機會重返亞洲四強。李亦伸認為這一場中華隊贏在團隊防守，高柏鎧坐鎮禁區，讓約旦只得到64分，全場命中率僅35.4%，對方歸化球員達爾這一場也只得到了20分，我國整體防守策略和對位都做得很緊密，高柏鎧作為最後一到防線，穩定軍心。八強戰出戰伊朗，李亦伸認為我國有贏的機率，「今年中華隊球運真的不錯，在今年亞籃，中華隊肯定打不贏澳洲、紐西蘭，面對中國這種有身高絕對優勢的球隊，我們也贏不了，但偏偏我們就是對上伊朗。」李亦伸點出如今伊朗已沒有哈達迪這種超級巨星，如今的伊朗非常年輕，很有競爭力、才華洋溢，但沒有穩定的球星主宰比賽，他直言：「這是五五波的比賽。」分析伊朗對日本一戰，李亦伸認為日本輸在末節球隊只有富永啟生和霍金森（Josh Hawkinson）能夠得分，而中華隊本屆狀況正好相反，「林庭謙、阿巴西、陳盈駿、賀丹和賀博都能得分，五個進攻點都非常穩定；高柏鎧防守、籃板和身高，內線牽制力非常有幫助，中華隊只要維持高強度防守、籃板不要輸，有贏球機會。我們真的非常、非常有機會重返亞洲四強。伊朗面對我們沒有太多優勢。」