（8/13 15:14更新）楊柳颱風升級為中颱，中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。《NOWNEWS今日新聞》整理全台活動、景點異動之訊息，而本則新聞將採不斷更新，隨時為讀者整理最新活動異動資訊。
🟡全台活動取消異動
📍 大稻埕煙火（大稻埕夏日節）
台北市觀光傳播局宣布，依據氣象預報， 8月13日台北市市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準，且天候狀況影響煙火體驗、觀看品質及民眾安全，原定8月13日晚間「大稻埕夏日節」煙火秀及音樂展演取消。
📍 宜蘭童玩節
宜蘭縣政府文化局昨（11）日晚間宣布，宜蘭國際童玩藝術節訂於12日晚間6點起到13日休園。
📍台東熱氣球嘉年華
台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊宣布，取消13日、14日的繫留體驗及造型球展演活動；原訂於14日晚上辦理的鹿野高台光雕音樂會延期至20日舉行。
🟡全台景點關閉休園
📍宜蘭龜山島
觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，宜蘭龜山島將在12、13日預警性封島2天。
📍宜蘭太平山遊樂區
林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區將於12日中午12點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。
📍阿里山遊樂區
林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區自12日傍晚5點預警性休園；阿里山林鐵12日上午10點嘉義開往阿里山預警性停駛，13日則全線停駛。
📍台東森林育樂場域、林道
林業保育署台東分署宣布，該分署所轄管的森林育樂場域及林道，自12日下午5時起預警性封閉，開放日期另行公告。
📍清境農場
南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起啟動預防性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區則於12日下午5點起預警性休園。
📍大雪山、八仙山
自12日下午5時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區將預警性休園，轄屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放。
📍武陵、福壽山農場
台中市武陵農場宣布，自12日下午5時起，實施預警性休園措施；福壽山農場則是從12日下午2時起預警性休園。
📍高美濕地
台中市高美濕地12日下午4時起木棧道入口暫時關閉。
📍屏東森林遊樂區預警性封閉
林業保育署屏東分署宣布，轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，12日下午5時起預警性休園封閉，確保遊客安全。林保署屏東分署指出，若屏東縣政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，屏東分署所轄育樂場域立即休園。
