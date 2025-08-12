我是廣告 請繼續往下閱讀

▲受到楊柳颱風影響，明晚（8/13）大稻埕煙火取消施放。（圖／記者陳人豪攝）

▲楊柳颱風從輕颱升級為中颱，中央氣象署已發布海上警報，陸警預計在中午後發布，宜蘭國際童玩藝術節訂於12日晚間6點起到13日休園。（圖／交通部觀光署）

▲南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起清境農場啟動預防性休園。（圖／取自清境農場臉書）

（8/13 15:14更新）楊柳颱風升級為中颱，中央氣象署表示，，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。《NOWNEWS今日新聞》整理全台活動、景點異動之訊息，而本則新聞將採不斷更新，隨時為讀者整理最新活動異動資訊。台北市觀光傳播局宣布，依據氣象預報， 8月13日台北市市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準，且天候狀況影響煙火體驗、觀看品質及民眾安全，原定8月13日晚間「大稻埕夏日節」煙火秀及音樂展演取消。宜蘭縣政府文化局昨（11）日晚間宣布，宜蘭國際童玩藝術節訂於12日晚間6點起到13日休園。台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊宣布，取消13日、14日的繫留體驗及造型球展演活動；原訂於14日晚上辦理的鹿野高台光雕音樂會延期至20日舉行。觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，宜蘭龜山島將在12、13日預警性封島2天。林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區將於12日中午12點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區自12日傍晚5點預警性休園；阿里山林鐵12日上午10點嘉義開往阿里山預警性停駛，13日則全線停駛。林業保育署台東分署宣布，該分署所轄管的森林育樂場域及林道，自12日下午5時起預警性封閉，開放日期另行公告。南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起啟動預防性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區則於12日下午5點起預警性休園。自12日下午5時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區將預警性休園，轄屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放。台中市武陵農場宣布，自12日下午5時起，實施預警性休園措施；福壽山農場則是從12日下午2時起預警性休園。台中市高美濕地12日下午4時起木棧道入口暫時關閉。林業保育署屏東分署宣布，轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，12日下午5時起預警性休園封閉，確保遊客安全。林保署屏東分署指出，若屏東縣政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，屏東分署所轄育樂場域立即休園。