我是廣告 請繼續往下閱讀

▲普美（左二）是Apink的成員之一，團體很常來台開演唱會。（圖／NOWNEWS資料照）

擁有舞蹈天賦、跆拳道3段 因「旋轉後踢」才被入選Apink

▲▼普美曾是啦啦隊隊長，「旋轉後踢」跟「風車旋轉」都難不倒她。（圖／無限挑戰、TV-People YouTube）

曾是啦啦隊隊長 「風車旋轉」超俐落

影視歌三棲 出演《淚之女王》當金智媛祕書爆紅

8月13日壽星還有他們 一起祝福生日快樂

▲普美（右）在《淚之女王》飾演金智媛的祕書，2人有很多對手戲。（圖／《淚之女王》官網tvn.cjenm.com）

Apink成員普美今（13）日迎來32歲生日！身兼歌手與演員的她，不僅是女團Apink的重要成員，還是擁有84.7萬人訂閱YouTube頻道《뽐뽐뽐》的人氣YouTuber。普美在Apink擔任主舞與領唱，更是氣氛擔當與才藝擔當，因擁有跆拳道3段實力與出色舞蹈天賦，高中時還曾是啦啦隊隊長；後來因為在《淚之女王》擔任金智媛的「羅祕書」事業再創巔峰，各方領域都相當有魅力。在Apink六位成員中，擔任主舞位置的只有2人，她與領舞金南珠並列為舞蹈實力最強的成員之一。從舞蹈影片或直拍中可以看到，她憑藉修長的手腳，舞蹈線條有力又俐落，團舞整齊精準，觀感非常乾淨又有氣勢。不過，因為她在綜藝節目上的形象太過鮮明，反而有很多人不知道她其實是主舞之一，加上上節目時舞蹈展示機會不多，所以粉絲之間還會特地整理相關影片分享。而普美會被選入成為Apink，則是因為她的特長是跆拳道，主攻技是「旋轉後踢」，在經紀公司徵選會上，她除了唱歌、跳舞，還展示了旋轉後踢，後來公司人員告訴她：「就是因為那個動作才錄取妳的。」有一次在節目《家族的誕生》拍攝寫真時，她也曾擺出旋轉踢的姿勢；《一週偶像》中，她曾以徒手擊破三塊木板，臉上還掛著天真笑容，讓MC大吃一驚，甚至還配合〈Mr. Chu〉邊放音樂邊做跆拳道品勢，笑翻全場。因為舞蹈細胞跟體育天賦好，才發現普美就讀永信女子高中時，曾擔任啦啦隊隊長，在2014年1月25日的《無限挑戰》應援團特輯中，她特地表演了啦啦隊的招牌舞蹈「風車旋轉」，從過去的啦啦隊影片可以看到，她在更年輕、正值啦啦隊巔峰時期時，風車動作轉得更加俐落。雖然很會跳舞，但不認識普美的人，可以發現她有些怕生，熟了之後才會看見普美性格開朗的一面，她也憑著陽光跟搞笑的性格深受大家喜愛，在「女團界」被稱作「綜藝本尊」，特別是在2014年那個時期，女團成員能在綜藝上如此「放得開」的情況幾乎沒有過，對習慣看到女團強調美麗形象的粉絲來說，可說是文化衝擊。其中，她在綜藝中的招牌吃播更是傳奇級代表，完美展現舞台上的美麗與日常生活、綜藝中率真搞笑的巨大反差，成為女團綜藝的模範案例之一，被認為是引領這種趨勢的先驅。除了唱歌跳舞，她也是一名演員，她2024年也因為參演夯劇《淚之女王》，劇中飾演金智媛的祕書「羅祕書」，身為劇中唯一敢頂嘴金智媛的角色，卻又是很義氣相挺的存在，完美詮釋讓她再廣被大眾認識，事業再創巔峰。除了普美今天出生，美國演員賽巴斯汀史坦、約翰斯萊特利；韓星呂珍九；台灣名模蕭薔等等，也都是今日壽星，一同祝福他們生日快樂！