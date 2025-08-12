我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名主持人蔡尚樺日前被拍到與球星林秉聖一同返回住處，兩人的關係再度引發外界關注，面對媒體提問，蔡尚樺則以「好朋友」回答，並提及「萬事都有可能」。（圖／記者陳明安攝）

▲球員林秉聖近期被爆料到主持人蔡尚樺的家。（圖／CBA）

知名主持人蔡尚樺日前被拍到與球星林秉聖一同返回住處，兩人的關係再度引發外界關注。蔡尚樺今（12）日出席實境節目《最強的身體》記者會時，面對媒體提問，她以「好朋友」回答；至於未來是否考慮結婚，蔡尚樺則以「萬事都有可能」6字回應，留下無限想像空間，讓這段「烏龍緋聞」似乎逐漸轉變。蔡尚樺表示，兩人一直是「好朋友」，並透露林秉聖其實很關注她所主持的健身節目，甚至說過「很想要來參加這個節目，可以讓身體鍛鍊一下」。她強調，因為節目，現在自己對於「身體強壯」的標準被拉高，不管年紀多大，只要有心都很好。對於被拍到兩人進出住處，媒體提問林秉聖是否可自由進出蔡尚樺家裡，她則幽默回應：「他應該是可以自由地轉台，看要不要收看這個節目。」至於兩人被發現閱讀同一本書，她則笑稱是「好書大家都可以一起分享」，強調除了健身，知識的準備也同樣重要，巧妙地將話題帶回工作。過去，蔡尚樺曾將與林秉聖的緋聞定義為「烏龍」，然而這次面對鏡頭，她的態度卻似乎有所轉變。她坦言，兩人現在雖然是「好朋友」，但未來的事情「萬事皆有可能」，目前她個人還沒有結婚打算。這番話讓外界對這段關係的後續發展，充滿了好奇與期待。