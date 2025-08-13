我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛奇藝8月4日到8月10日的人氣排行榜。（圖／iQIYI 提供）

▲王星越在劇中被當成要犯，後來自己破獲許多奇案，自證清白。（圖／翻攝自微博@定風波官微）

愛奇藝人氣週榜來了！本週前3名由陸劇攻佔，分別為王星越、向涵之主演的《定風波》；敖瑞鵬、李蘭迪的《朝雪錄》，以及丞磊、周也的《錦月如歌》，劉宇寧和李一桐的《書卷一夢》則在第4名。1.《定風波》2.《朝雪錄》3.《錦月如歌》4.《書卷一夢》5.《瑞草洞》6.《RUNNING MAN》7.《新說唱2025》8.《暗潮緝凶》9.《退貨兒童》10.《明媒善娶》《書卷一夢》6月26日在愛奇藝上線，全劇40集已經播畢，劉宇寧和李一桐上演穿書戀，兩人分別飾演演員南楓、宋小魚，原本要合作電視劇，結果李一桐竟然穿越到劇本中，以角色「宋一夢」的身分活在古代，期間兩人從不打不相識，到後來打破「劇本機制」相戀的劇情，深受觀眾喜愛，即便戲已經播畢，還是熱播榜的常客。而第一名的《定風波》則由王星越和向涵之主演，兩人飾演大齊神捕營的師兄師妹，原本大婚在即，王星越被冠上弒師罪名，和向涵之鬧翻，逃亡3年後才又重逢攜手破獲許多奇案，追查真相，這類的懸疑劇情觀眾也很買單。不過《定風波》評價兩極，有人說劇本完整、支線故事豐富，也有人說男女主角完全沒CP感，又太拖戲，紛紛喊棄劇，目前播到第28集，全劇共36集。