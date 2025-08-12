江蕙攻蛋23場「狂吸13億」！1點打敗張學友、劉德華：整晚不睡了

2025江蕙演唱會台北場今（12）日於台北小巨蛋首日開唱，才於高雄巨蛋結束8場演出的她，兩個場次一共演出23場，每一場票房粗估吸金5千5百萬到6千萬，吸金超過13億，而她今晚一甩先前流感之苦，接連帶來〈月娘啊聽我講〉、〈無言花〉等夯曲，用動聽嗓音征服萬名粉絲，到了演唱會中段環節，她特別致敬已故的林秋離老師，直呼自己是唱過對方最多歌曲的人，勝過劉德華、張學友、張惠妹等人。
到了演唱會中斷環節，江蕙在台上發言，深深致謝身後樂手老師、團隊，隨後帶來〈老樂師〉致敬，象徵著一直成就歌手的團隊們，也會是光芒萬丈的舞台主角，「沒有他們，我只能站在這邊清唱，謝謝台上幕後樂手老師們。」曲畢，江蕙也感謝大批舞者，「我們這次舞者真的很辛苦，又會跳又會演，有些時候我們在休息，還在舞台上練習，他們真的很辛苦，給舞者掌聲！」
接下來，江蕙特別感性，「去年在家看金曲獎，看到一位老師得了特別貢獻獎，他寫很多歌給我唱，那就是林秋離老師，雖然他現在不在了，但他的歌永遠留在我心中，以前知道要唱他寫的歌，前一天整晚都不用睡了，因為太期待，他寫過給張學友、劉德華、張惠妹、林俊傑等，我最愛的一首歌就是黃鶯鶯的〈哭砂〉。」於是深情獻唱此曲，全場陶醉於江蕙的美聲之中久久不能自己。
舞台、服裝全面升級 江蕙誠意十足
本次演唱會以「無，有」為主題打造的舞台震撼人心，台北場延續高雄的滿場盛況與感動，將整套舞台原封不動移師北上，燈光、音響、升降舞台等硬體規格，以及樂手、舞群、布袋戲、武術等編制絲毫不減，歌單曲目亦同樣誠意十足，帶來超過40首經典歌曲，二姐以溫暖且充滿穿透力的歌聲、層層堆疊的情感，帶觀眾重溫過往記憶。
演唱會除了舞台扣人心弦，服裝造型更是令全場為之一亮，此次特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造江蕙的演出服裝，除了高雄已亮相過的服裝外，更爲台北場再設計多套全新服裝，主辦單位透露，此次演唱會在服裝下足功夫，不僅二姐的造型極盡講究，力求在燈光與舞台效果下，能夠呈現完美的視覺效果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
接下來，江蕙特別感性，「去年在家看金曲獎，看到一位老師得了特別貢獻獎，他寫很多歌給我唱，那就是林秋離老師，雖然他現在不在了，但他的歌永遠留在我心中，以前知道要唱他寫的歌，前一天整晚都不用睡了，因為太期待，他寫過給張學友、劉德華、張惠妹、林俊傑等，我最愛的一首歌就是黃鶯鶯的〈哭砂〉。」於是深情獻唱此曲，全場陶醉於江蕙的美聲之中久久不能自己。
本次演唱會以「無，有」為主題打造的舞台震撼人心，台北場延續高雄的滿場盛況與感動，將整套舞台原封不動移師北上，燈光、音響、升降舞台等硬體規格，以及樂手、舞群、布袋戲、武術等編制絲毫不減，歌單曲目亦同樣誠意十足，帶來超過40首經典歌曲，二姐以溫暖且充滿穿透力的歌聲、層層堆疊的情感，帶觀眾重溫過往記憶。
演唱會除了舞台扣人心弦，服裝造型更是令全場為之一亮，此次特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造江蕙的演出服裝，除了高雄已亮相過的服裝外，更爲台北場再設計多套全新服裝，主辦單位透露，此次演唱會在服裝下足功夫，不僅二姐的造型極盡講究，力求在燈光與舞台效果下，能夠呈現完美的視覺效果。