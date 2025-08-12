我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣（右）爸爸（左）為女兒手作的婚禮小物意外在網路上爆紅。（圖／林逸欣 Shara 臉書）

▲因為眾人對林逸欣的婚禮小物有興趣，她緊急製作了購買網頁應急。（圖／林逸欣 Shara 臉書）

音樂精靈林逸欣（Shara）和科技業老公Tony登記多年，於本月2日正式舉辦婚禮。婚禮中她分享了自己的成長影片，片段全是從出生開始父母為她拍攝的珍貴影像，看哭現場許多賓客。婚禮後她將影片上傳至社群，吸引了近700萬人次的點擊觀看，而爸爸為女兒手工製作的婚禮小物精油膏也在網上爆紅，瞬間賣到缺貨。林逸欣在婚禮中播放了13分鐘的成長影片，畫面全取自父母從小為自己拍攝的影片，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄。影片中，林逸欣介紹了家庭成員，爸爸是腦神經內科醫師、媽媽是生物老師，還有一位大她1歲的哥哥。她分享了自己快樂的童年，嬰兒時期、幼稚園、小二考上資優班時、升國中剪短髮、高中畢業音樂會等，以及跟家人一起到國外旅遊的經歷等，父母從小的用心陪伴看哭了現場觀眾及眾多網友。不只是成長影片全網爆紅，林逸欣送給婚禮來賓的婚禮小物也在網路上詢問度破表，那正是爸爸手工製作的精油膏，大家紛紛詢問林逸欣購買管道，讓她昨（11）日發文透露，正在緊急請AI幫忙寫一個購買網頁中，該購買網頁於今日下午在臉書正式上線，數量瞬間被網友秒殺，讓許多沒買到的人紛紛在留言區寫下「求開預購」、「沒了！太快速了吧」、「只猶豫一下就賣光了，希望有機會預購。」林逸欣與老公Tony早在2021年7月就決定要結婚，沒想到萬事俱備的狀況下遇上疫情攪局，只好順勢延期。後來小倆口選擇先在2022年完成登記，但喜酒卻一波三折，總共準備了三次、光是喜帖就重印三次，才終於迎來這場實體喜宴。林逸欣也透露婚禮一波三折卻不取消的原因，是因為早在當初決定辦婚禮時就付了許多訂金，且身邊有人給了兩次禮金，雖然曾經有取消的念頭，但為了不讓訂金放水流，抱持著「不辦白不辦」的心情促成了這場盛大的婚禮。