▲周杰倫、昆凌夫婦倆今晚低調現身台北小巨蛋支持江蕙（如圖）。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙（如圖）精心安排串場VCR，找來周杰倫、張清芳、張惠妹、陳美鳳及張學友「獻聲」旁白。（圖／寬宏藝術提供）

舞台、服裝全面升級 江蕙誠意十足

歌手江蕙今（12）日於台北小巨蛋舉行「2025 無，有演唱會」，首日登場她嗓音狀態極佳，用清亮、高亢的嗓音征服萬名聽眾，稍早江蕙見到滿場粉絲之熱情，興奮喊道：「拍手拍得愈大聲，唱歌的人唱得愈賣力，謝謝你們！」並於演唱會後段祭出VCR彩蛋，找來周杰倫、張清芳、張惠妹、陳美鳳及張學友「獻聲」旁白，特別的是，江蕙在演唱會最後一個環節，精心安排串場VCR，拍攝5段不同主軸的故事，找來周杰倫「記憶會走遠，但歌不會」、張清芳「想給的擁抱，都在歌裡」、張惠妹「感情沒了，但歌，還是我們專屬的」、陳美鳳「那首很吵的歌，也是家的回音」、張學友「她不只是歌手 她就是一首歌」驚喜獻聲，引領大家重返那位曾在生命裡留下深刻印記的江蕙。該段VCR作為演唱會的最大彩蛋，深深牽動全場情緒，每人1句關於歌、關於人生的溫情旁白，不僅呼應演唱會主題，更傳達眾人對江蕙的深厚情感與由衷祝福，全場深感動容，沉浸在感動氛圍中，此次23場演出，雖沒有邀請特別嘉賓，但好友們仍紛紛以VCR旁白形式傳遞心意，除了帶來意想不到的驚喜，也爲整場演出注入更深的情感與溫度，相當動人。本次演唱會以「無，有」為主題打造的舞台震撼人心，台北場延續高雄的滿場盛況與感動，將整套舞台原封不動移師北上，燈光、音響、升降舞台等硬體規格，以及樂手、舞群、布袋戲、武術等編制絲毫不減，歌單曲目亦同樣誠意十足，帶來超過40首經典歌曲，二姐以溫暖且充滿穿透力的歌聲、層層堆疊的情感，帶觀眾重溫過往記憶。演唱會除了舞台扣人心弦，服裝造型更是令全場為之一亮，此次特別邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造江蕙的演出服裝，除了高雄已亮相過的服裝外，更爲台北場再設計多套全新服裝，主辦單位透露，此次演唱會在服裝下足功夫，不僅二姐的造型極盡講究，力求在燈光與舞台效果下，能夠呈現完美的視覺效果。