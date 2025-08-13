我是廣告 請繼續往下閱讀





樂天桃猿王牌左投魔神樂，今（12）日在大巨蛋面對台鋼雄鷹，繳出先發7局無失分好投，率隊1：0取得完封勝，魔神樂也收下本季第9勝。魔神樂近3場累積21.2局無自責分，談到本戰關鍵，他提到2個人，首先是感謝林立全壘打牆前美技接殺，以及捕手張閔勛在場上的配球與引導。本戰樂天桃猿魔神樂與台鋼雄鷹艾速特，上演超級投手戰，兩隊全場僅敲出7支安打，唯一得分是樂天桃猿在4局下半由林承飛打進的1分。魔神樂也以7局無失分收下本季第6次單場MVP。談到比賽過程，魔神樂直言由於比分一直拉不開，形成一場艱困的對決，每一個打者都要特別專注面對，不敢有任何鬆懈。「對於這幾場的好表現很開心，每一場賽後我都會去修正細節，讓自己變得更好，也會思考如何把這樣的表現延續下去。」本戰樂天桃猿守備時最大關鍵，在於林立右外野上演的美技接殺，魔神樂笑說林立就是這麼好的球員：「當下很開心，但沒想到球飛那麼遠才被接到。林立外野守備表現很棒，去年守二壘時也表現得很好。」除此之外，魔神樂也提到今年搭配的捕手張閔勛，稱讚他在場上的配球與引導很出色，「他的表現真的很好，守備和打擊，這季也都發揮得很出色。」