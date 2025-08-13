我是廣告 請繼續往下閱讀

今日是8月13日，也是美國前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星德馬庫斯·卡森斯（DeMarcus Cousins）35歲生日。這位綽號「Boogie」的中鋒，職業生涯曾四度入選NBA全明星、兩度入選年度第二隊，並在2016年里約奧運奪得金牌。卡森斯1990年8月13日出生於亞拉巴馬州莫比爾，高中時便嶄露頭角，2009年參加麥當勞高中全明星賽後進入肯塔基大學。2010年NBA選秀，他以首輪第5順位被沙加緬度國王選中，效力7季期間成為聯盟頂尖內線，但也因場上情緒及技術犯規紀錄頻登媒體版面。2017年，卡森斯轉戰紐奧良鵜鶘，與戴維斯（Anthony Davis）組成「雙塔」，卻在生涯高峰時阿基里斯腱撕裂，錯失季後賽初登場機會。此後他先後效力金州勇士、洛杉磯湖人、休士頓火箭、洛杉磯快艇、密爾瓦基公鹿與丹佛金塊，但傷病與合約短暫成為常態。近年卡森斯轉戰海外，2023年加盟波多黎各瓜伊納沃大都會，2024年短暫效力台灣職籃T1聯盟的台啤永豐雲豹，奪下總冠軍與總冠軍賽MVP，並獲選年度人氣球星。去年夏天，他還代表臺灣野馬與三寶顏勇士在亞洲巡迴賽奪冠。今年他持續活躍於國際賽場，先後再度加盟瓜伊納沃大都會與蒙古色楞格博登斯。從NBA巨星到環球征戰，卡森斯雖歷經重傷與起伏，仍以球技與身影留在球迷記憶中。今日他迎來35歲生日，球迷也紛紛送上祝福，期盼「Boogie」未來繼續在球場上展現獨特魅力。