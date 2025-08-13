楊柳颱風停班停課，蝦皮店到店、全聯、好市多有營業嗎？今（13）日台灣嘉義以南等9縣市停班停課，受到颱風影響，各地賣場、通路也因應防颱調整營業時間，《NOWnews今日新聞》整理全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況，尤其要注意，停班課區域的「蝦皮店到店」門市暫停營業一天，提醒民眾可別白跑一趟了。
🟡「蝦皮店到店」8/13颱風天有開嗎？停班停課縣市暫停營業
行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」暫停營業；合作門市（美廉社等）依合作門市公告為準。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。
蝦皮店到店公告指出，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新，若門市調整營業時間或暫停營業，民眾的包裹取貨天數將自動延長一天（至恢復營業日當天），實際取貨期限請依簡訊通知為主。
🟡「全聯福利中心」8/13颱風天有開嗎？依風雨狀況評估
全聯今（13）日各地區門市會依照風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務；若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。
🟡「好市多」8/13颱風天有開嗎？全台賣場正常營業
好市多今（13）日正常營業，提醒民眾做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「家樂福」8/13颱風天有開嗎？正常營業
家樂福今（13）日（量販／超市）分店正常營運，可能依照各地區風雨情況調整營業時間。如停班停課縣市暫停家速配服務。
🟡「大全聯」8/13颱風天有開嗎？各分店會機動調整
今（13）日各店營業時間正常，而為確保賣場人員安全，營業時間各分店會依風雨機動調整。
🟡「愛買」8/13颱風天有開嗎？全台正常營業
今（13）日目前無營業時間異動
🟡「美廉社」8/13颱風天有開嗎？全台正常營業
今（13）日目前無營業時間異動
🟡「IKEA」8/13颱風天有開嗎？正常營業
停班停課縣市營業若有異動將公佈在官方粉專，未公佈則維持正常營業。IKEA嘉義城市店、IKEA高雄店
