美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將在本週五（15日）於阿拉斯加會面。白宮表示，這是一次「傾聽行程」，並降低外界對俄烏衝突立即達成停火協議的期待。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等外媒報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，這對川普來說是一次聆聽的行程（listening exercise），「這場戰爭中，只有一方會出席這次會談，因此，這是讓總統能夠再次更明確、更深入地瞭解，我們該如何努力將這場戰爭結束的機會。」李威特表示，川普將在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）與蒲亭進行一對一會談。李威特也透露，未來川普也可能會有前往俄羅斯的計劃。不過在川蒲會登場前，仍有關鍵分歧尚待解決。川普曾表示，雙方需要割讓土地才能結束這場已持續三年半的血腥衝突。而烏克蘭總統澤倫斯基則指出，烏國憲法禁止此類協議，且沒有烏克蘭參與的情況下，不能做出任何安排。白宮拒絕評論川普與澤倫斯基在與蒲亭會晤前進行的對話發表評論。川普週一表示，澤連斯基未來可能會受邀與蒲亭舉行會晤。李威特表示，「總統對所有參與這場衝突、並努力結束衝突的各方都抱有深深的敬意。」外界認為，此次川蒲會談可能還會討論到增進雙邊關係，甚至恢復直飛航班。對此，李威特強調，以川普的立場，此次會談會專注在如何結束俄烏戰爭，並表示川普主要任務就是要停止戰爭和殺戮，但對於恢復雙邊關係的對話，川普也很感興趣。