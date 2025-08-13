我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國「真相和解委員會」委員長朴宣映不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」，而取消會面的為行政院政委林明昕，他也透過辦公室發出千字文聲明，內容卻提到「立法院刪、凍行政院預算」。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰嗆問，政府是不是把台灣人當白痴？韓國「真相和解委員會」主委朴宣映日前在臉書上提及，原訂於上週五與台灣行政院官員會晤，未料台灣代表前一晚以APEC行程為由臨時取消會面，痛批「如此無禮的行為」；對此，行政院政委林明昕12日上午透過辦公室發出千字聲明稿，提及前晚表達歉意也請對方諒解，當時委員會以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應，「感到詫異」。而該聲明稿中還提到，由於行政院預算遭立法院大幅刪減、凍結，行政院只能透過院內各單位拮据而為、互相支援，才能勉強進行並推動原有業務。對此，蘇一峰在臉書發文怒嗆，「政府是不是把台灣人當白癡？審預算是幾個月前的事，是沒錢開會嗎？沒錢坐計程車去現場？結果事實是官員亂搞行事曆，安排會議與南韓官員衝突，居然還可以扯到預算身上！」