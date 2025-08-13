我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）允許輝達（Nvidia）及超微（AMD）晶片銷往中國，且將對中國銷售晶片營收中的15%繳交給美國政府，引發議論。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日時表示，川普政府仍在敲定這項協議的細節，並透露這模式未來可能擴展至更多企業。根據CNBC報導，李威特12日在記者會上表示，這項安排目前僅涉及輝達與超微兩家公司，「未來或許會擴展到其他公司。」她補充道，「其合法性與操作細節仍由商務部研擬中，關於實際如何執行的進一步細節，我會請你們向他們詢問。」金融時報日前報導，輝達與超微同意將其在中國銷售晶片收入的15%交給美國政府，換取出口許可證。協議內容涵蓋輝達專為中國市場設計的H20人工智慧晶片，以及超微的MI308晶片。目前川普政府尚未決定如何使用這筆資金。川普也在11日證實，他已與輝達達成協議，美國政府將核發中國市場專用的H20晶片出口許可，條件是輝達須繳交15%銷售收入；超微也獲得類似許可，以部分中國銷售額作為交換。川普受訪時表示，「我說，『如果我要這麼做，我希望你們作為一個國家付給我們一些東西，因為是我在給你們放行。』」輝達在聲明中回應，我們遵守美國政府制定的全球市場參與規則。雖然我們已數月未將H20出貨到中國，但我們希望出口管制規則能讓美國在中國與全球市場上競爭。」川普稱，對於輝達與超微的出口許可已經拍板定案。但關注貿易的律師與專家警告，川普的協議可能因現行法律而變得複雜，因為法律對政府如何收取出口許可費用有明確規範。美國商務部尚未立即回應置評請求。H20晶片是輝達專為中國市場設計的晶片，刻意降速以符合美國出口規定。它與美國市場使用的H100和H200晶片相關，是在拜登政府2023年對AI晶片實施出口管制後推出的產品。輝達今年稍早曾表示，在川普政府4月宣布出口該晶片須取得許可之前，公司原本有望在單一季度內銷售逾80億美元的H20晶片。在輝達執行長黃仁勳到訪白宮之後，川普在7月暗示，自己傾向批准該晶片的出口許可。美國政府對輝達等公司生產的AI晶片實施管制，是基於國家安全考量，認為這些晶片可能被中國政府用來在AI技術上超越美國，或被中國軍方或相關團體使用。據彭博報導，中國政府近週來一直鼓勵本地企業，避免在任何政府或國安相關工作中使用輝達的H20晶片。