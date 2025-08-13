我是廣告 請繼續往下閱讀

中度颱風楊柳襲台，雲林以南、和花蓮、台東和離島澎湖共9縣市宣布停班停課，其中被氣象署列入陸上警戒區的南投縣未停班停課，引發市民不滿，湧入縣長許淑華的臉書留言，怒嗆「南投一堆山區欸，不放假哦」、「中午才宣布放假，應該會造成一堆人的不便」、「平地沒放就算了，容易淹水、土石流的地區還不宣布嗎」，更表示「我上班路上咕嚕咕嚕」。許淑華今（13）日在臉書發文更新縣內資訊，過去24小時累積雨量觀測最大雨量為仁愛鄉畢祿溪站35毫米、信義鄉玉山站13.5毫米、竹山鎮中心崙12.5毫米，尚無重大災情傳出；縣府已協助洗腎患者撤離38人、孕婦撤離8人，全縣重機械、抽水機已預置13處，總計各式機械32部、人員16人待命中。社勞局加強縣內避難收容處所354處、物資儲存處所94處的開設整備情形督導。也同步提醒鄉親朋友們，持續關注天氣動向，請勿將汽機車停放於市區低窪地或貓羅溪兩岸河堤邊，災害發生時請通報119。若因災害造成損失，請務必採取先拍照保存證據、準備相關證明文件，若有農損或稅務減免向所在地機關或線上申請。但未停班停課的決議，引發不少市民不滿，湧入許淑華臉書留言處表示「南投有列警戒範圍欸」、「可以放假嗎，南投已經列入警戒了」、「南投被列陸警了，真的不用考慮大家的安全嗎？」，通勤族也表示「咕嚕咕嚕 明天機車上班的人類...」、「咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕」 、「咕嚕咕嚕嚕嚕嚕嚕」。