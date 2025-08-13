中央氣象署預估楊柳颱風中心會在今（13）日中午前後登陸台東，氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」提到，楊柳颱風發展狀況比預期來得強，今日東部地區需嚴防14級強陣風、下午大台北可能會出現9級強陣風。直擊台東第一線鏡頭君畫面，三仙台正面迎擊楊柳，畫面超晃、現場風雨聲超驚人，讓一票網友紛紛集氣要鏡頭君「撐住」。一次看完花東鏡頭軍們的現場狀況。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，楊柳颱風今日侵襲台灣，東半部與南部須嚴防致災豪雨，台東更應高度警戒颱風眼附近可能出現的16級以上「毀壞性」強陣風。台東、花蓮、綠島不少景點都已經關閉，目前只剩下「鏡頭君們」堅守第一線。
東部海岸國家風景區管理處提供楊柳颱風最新動態，有8支花東即時影像的鏡頭現場畫面，現場風大、雨大，還激起高浪，不少鏡頭都被強風吹到畫面一直狂晃，現場聲音相當驚人，網友驚呼「感受到威力」、「風聲好狂」，同時持續對鏡頭君們加油「要撐住啊！」
1.台東-都歷遊客中心即時影像
2.台東-三仙台即時影像
3.台東-加路蘭遊憩區即時影像
4.花蓮-石梯坪風景區即時影像
5.花蓮-大石鼻山即時影像
6.台東-金樽遊憩區即時影像
7.花蓮-長虹橋即時影像
8.綠島-南寮漁港即時影像
