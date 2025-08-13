我是廣告 請繼續往下閱讀

▲荒姨（左）昨順利誕下愛子「嘟嘟」，21小時的血汗過程曝光。（圖／翻攝自荒姨IG＠hhhuangyiii）

荒姨21小時血汗產子 哭喊：無痛完全沒用

▲▼荒姨打無痛分娩完全沒用，整個產程就從頭痛到尾，令她一度心想：「我為什麼要生小孩？」（圖／翻攝自荒姨IG＠hhhuangyiii）

YouTuber荒姨開創頻道「荒姨日常」，以生活vlog、懷孕日記、以及兩性、星座議題等影片為主題，輕鬆自然、可愛率真的風格，吸引不少粉絲追隨，頻道擁有超過6.3萬人次訂閱，個人生活方面，今年1月宣布懷孕，5月19日與山姆老思登記結婚，昨（12）日順利誕下愛子「嘟嘟」，透過社群分享經歷21小時的血汗過程，「無痛分娩完全沒用」，過程一度讓荒姨崩潰想放棄「我為什麼要生小孩？」貼文中，荒姨詳細記錄催生到生產時間軸，透露打無痛分娩完全沒用，「催生等待開兩公分的痛真的很痛！好不容易開兩公分打了減痛分娩，但對我完全無用，寶寶一直往下鑽妹妹真的很痛！然後全開之後進產房用力一樣很痛，痛到不行還要呼吸用力擠寶寶，痛到我一直在想我為什麼要生小孩，反正整個產程就從頭痛到尾！唯一慶幸的就是沒有吃全餐。」最後在12日晚上7點左右生下3400公克兒子嘟嘟。沒想到，產後也比荒姨想像中痛苦得多，「產後傷口也是痛，產後宮縮持續，好不容易走到廁所但解尿失敗，要插尿管兩天，生小孩的經歷我想我這輩子都不可能忘記，真的太痛太痛了，然後想到我媽生三個都沒無痛，忍不住趁一個人的時候在病床崩潰痛哭，哭到醫生和護理師一直安慰我，媽媽好偉大，大家要愛媽媽。」當然，荒姨不忘感謝自己的勇敢，「一臉不可置信的看著我的小孩，好神奇的感覺！」有趣的是，荒姨透露一旁陪產的老公堪比「豬隊友」，問對方過程有沒有錄影？他說沒有，甚至還發文打上「母女均安」，連自己的小孩性別都搞錯，讓荒姨好氣又好笑，「真的被嚇傻」，她也分享道，自己深信新生兒是過世的毛小孩轉世而來，貼心地開創了一個專門分享兒子日常的社群帳號，荒姨最後感性喊，「嘟嘟，歡迎你登錄地球！」引來大票粉絲朋友留言祝賀，齊聚為這一家1口感到幸褔且溫馨。