我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國前總統尹錫悅夫人金建希因涉及炒股、介選及收賄等多項指控，12日深夜遭法院裁定收押，成為韓國憲政史上首次同時遭到羈押的前總統伉儷。韓國媒體指出，金建希進入拘留所後並沒有特殊待遇，和其他人一樣都是在地板上鋪被子睡覺，第一頓早餐菜單也曝光。根據韓聯社報導，金建希12日親自出庭接受逮捕必要性審查，庭審歷時超過4小時，於下午2時35分結束。她隨後被送往首爾南部看守所等待結果。晚間法院正式核發拘捕令後，她即轉入收押室展開羈押生活。報導指出，金建希的程序辦理和其他被拘留者相同，首先核對個人資料並領取編號，接著進行身高、體重等身體檢查。隨身物品將全部交由矯正當局保管。之後再換上卡其色的拘留服、佩戴編號，並拍攝附於拘留記錄簿的照片（俗稱「嫌犯照」）。完成入所程序後，金建希將被安置在單人牢房。單人牢房的面積視看守所情況而定，通常約為2至3坪。 房間內基本配備有置物櫃、摺疊餐桌、電視、馬桶等。沒有床鋪，需直接在地板鋪上被褥睡覺。這將是金建希被捕後第一次在看守所過夜。由於作息與環境與外界差異很大，不同收容人適應拘押生活所需時間也不盡相同。若分配到較大的房間，可能還會配有洗手槽等其他設施。不過洗澡需在公共浴室進行，但據悉會讓金建希避開與其他收容人的使用時間。運動時間也將安排避免與他人碰面。據報導，金建希的餐食與一般收容人相同。13日的第一頓早餐將包括白吐司、草莓果醬、牛奶、烤德式香腸，以及蔬菜沙拉。韓國檢方以金建希涉嫌違反「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」為由，向法院聲請逮捕金建希。這3項指控分別與德意志汽車公司炒股案、政治掮客介選案，以及與宗教人士請托案有關。另一方面，尹錫悅則是在7月10日因涉嫌「叛亂特檢案」遭羈押，現被關押於首爾看守所。這次夫妻雙雙入獄，是韓國史上前所未見的政治事件。