泰國為泰黨要求憲法法院延後裁決是否罷免遭停職總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）一案，理由是國家正面臨邊境危機及其他重大議題，需要正職總理而非代理總理處理。為泰黨不分區國會議員猜德猜·坦提西林在週三例會前表示，貝東丹應保留職位，因為國家目前面臨邊境危機、關稅問題及毒品、武里南府考格東土地爭議等內政議題。猜德猜建議法院將案件暫停6個月，待關鍵問題解決後再安排裁決，強調在危機時刻有正職總理執政比代理總理更為適宜。他同時透露，若貝東丹案敗訴，該黨候選人猜格森·尼提西里將獲得支持接任總理職務。這需要等待猜格森提名的回饋意見，最後選項則是解散國會。另一方面，貝東丹12日在丈夫陪同下，出席在皇家田廣場舉行的法會，慶祝詩麗吉王太后誕辰。她向媒體打招呼時說：「我很想念你們」，但當被問及是否可能在憲法法院裁決前辭職的傳言時，並未回應。此案起因於36名參議員向法院提出請願，要求罷免貝東丹，原因是6月爆出她與柬埔寨參議院議長洪森的電話談話錄音外洩。這位遭停職的總理承認錄音真實性，但形容這是私人外交交流，目的在維護和平與泰國主權。