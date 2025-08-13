我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國首都曼谷拉瑪九區一處住宅社區，發生一起因禁菸爭議引發的肢體衝突事件。據泰國媒體《The Thaiger》報導，數名疑似中國籍人士在住宅區禁菸區域吸菸，遭日籍男子拍攝舉報後，竟群起圍毆對方。根據現場目擊者在臉書發布的影片顯示，事發地點為拉瑪九區一棟多家庭居住的公寓大樓，平時有許多老人小孩出入。當時數名疑似中國籍人士在明顯標示禁菸的區域內吸菸，無視相關規定。一名日籍男子發現此狀況後，拍下照片準備向大樓管理處檢舉。此舉引起吸菸者強烈不滿，隨即有4至5人將該日籍男子團團圍住，對其進行毆打。大樓保全人員見狀立即上前制止，在場民眾則用英語大喊「報警」，並將整個過程拍攝下來。目擊者透露，在拍攝過程中，這群疑似中國籍人士還曾轉向攝影者，並隨手抓起店家招牌做出威脅動作。所幸先前已有民眾報案，警方及時趕抵現場，才未造成更嚴重的傷害。受害的日籍男子事後表示，當時內心感到恐懼，對於後續的人身安全也相當擔憂。