考古學家在印尼蘇拉威西島發現一批古代石器，證明至少100萬年前古代人類就生活在亞洲和澳洲之間的島嶼上，成為華萊士區域已知最早的人類活動證據，這項發現可能改變早期人類遷徙的理論。澳洲和印尼的考古學家在《自然》（Nature）雜誌發表研究報告指出，對文物遺址周圍發現的沉積物和動物牙齒化石進行放射性測年顯示，這些石器可追溯到104萬至148萬年前。在此之前，考古學家在菲律賓呂宋島尋獲有70萬年歷史的石器工具化石，在印尼弗洛雷斯島發現有102萬年歷史的弗洛雷斯人（Homo Floresiensis）居住證據。考古學家也在印尼爪哇島發現直立人（Homo Erectus）生活過的證據，直立人在約10萬年前滅絕。澳洲格里菲斯大學首席考古學家布魯姆（Brumm）是研究報告的聯合撰寫人。他說，此前在蘇拉威西島發現的最古老人類活動證據是19萬4000年前的石器，也是由他的團隊發現的。布魯姆表示：「我們一直認為，最終會在島上發現更早的人類活動證據，現在我們終於找到了。」這些小型打製工具在南蘇拉威西省索彭縣（Soppeng）一個遺址的土壤下找到，可用於切割小動物和雕刻岩石。布魯姆說，研究報告的主要撰寫人、印尼考古學家布迪安托（Budianto）認為，這個遺址地表上有保存完好的化石，顯示地下可能有更多化石，因此決定在此開始發掘。從2019年到2022年，研究團隊在距離地面僅1.4公尺深的土壤中發現了七件石器，旁邊還有一件古代豬的化石。布魯姆指出，石器的形狀顯示其出自聰明工匠之手。他說：「沒有其他生物能用正確的角度撞擊石頭，並以特定方式用精確的力量擊碎石頭，絕對是人類的智慧造出這些破碎的石頭。」測年技術表明，這些工具已有104萬至148萬年的歷史。可以肯定的是，這一發現比人類，即智人（Homo Sapiens）的出現早了至少70萬年。不過，由於缺乏骨骼和牙齒等化石遺骸，很難判斷這些古老的工具是由哪些早期人類製造的。布魯姆表示，「我們懷疑是直立人，這些直立人以某種方式跨越深邃的海峽，從亞洲大陸邊緣到達蘇拉威西島。」華萊士區域位於印尼東部，包括蘇拉威西島等幾個島嶼，這區域以研究當地動植物的博物學家華萊士命名，那裡的動植物被深邃海峽隔開，物種有別於亞洲大陸，更接近澳洲大陸。