我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人傳LINE「1習慣」太怪！日本人超不懂

秋山燿平以他的日本公司為例，指出總公司規定「所有工作往來都要在自家雲端服務上進行」，但他過去多次曾多次拜託台灣同事，對方最終還是會使用LINE或打電話聯絡。

▲台灣人工作上使用LINE，不常將公私分開，讓日本網紅秋山燿平相當不解。（示意圖／Shutterstock）

日本職場傳LINE有禁忌！公私分明「與台灣差超多」

「以前在台灣，譬如說同事或是跟老闆加LINE群組很正常，這些在日本很少出現，特別是大公司，這些都是禁忌」。

▲赴日工作的YouTuber「Nick's Snaps」提到，日本公司與台灣不同，強調職場公私分明，且相當注重個人隱私。（示意圖／NOWnews攝影中心）

LINE不是唯一了！台灣公司改用「1平台」聯絡

「用teams的公司都要有一點點規模，小公司很少機率使用」、「Teams是最好的發明，會用的公司也是最好的公司！」

▲Teams近年來逐漸崛起，取代LINE成為部分公司的聯繫工具。雖然對話中雖然沒有像LINE有許多創作者的貼圖可使用，但也有許多免費表情符號和GIF圖可利用。（圖／微軟提供）

對話中雖然沒有像LINE有許多創作者的貼圖可使用，但也有許多免費表情符號和GIF圖可利用