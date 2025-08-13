LINE是台灣人近年最愛用的社群軟體之一，隨著現代科技逐漸發達，許多公司皆會透過社群軟體進行聯繫與溝通，其中LINE就是最常見的工具。但日本網紅秋山燿平日前提到，發現許多台灣人在工作時上不會將LINE分為公司或私人帳號，公私混在一起的狀況讓他感到相當不解，甚至坦言這樣做法讓他經常難以追蹤對話。貼文曝光後，也引來眾多上班族無奈坦承「台灣老闆只想用省錢的方式」。
台灣人傳LINE「1習慣」太怪！日本人超不懂
日本網紅秋山燿平近日在臉書上發文，表示自己同樣是每天都在使用LINE的人，來台卻發現許多人在工作上都會習慣使用LINE。秋山燿平以他的日本公司為例，指出總公司規定「所有工作往來都要在自家雲端服務上進行」，但他過去多次曾多次拜託台灣同事，對方最終還是會使用LINE或打電話聯絡。
秋山燿平無奈說明，這些方式會讓他難以追蹤對話紀錄，資訊分享也常常出現落差，他坦言不太能理解「為什麼會在公司規定之外，還想用平常私人也會用的LINE來處理工作？」秋山燿平認為，如果將工作帳號與私人帳號共用，就可能會變成放假時一打開LINE，就會忍不住看到工作訊息，想起工作事情，尷尬表示「個人來說，我應該完全不想這樣」。
貼文曝光後，隨即引起眾多台灣上班人無奈留言，「台灣人就是什麼都攪和在一起，說好聽一點是最美的風」，「講白了就是公私不分」、「因為台灣老闆只想用省錢的方式」、「這真的最怪，台灣人就是喜歡公私不分，休假時還要丟工作過來」、「台灣就是追求方便又免費」。
日本職場傳LINE有禁忌！公私分明「與台灣差超多」
事實上，赴日工作的YouTuber「Nick's Snaps」過去就有在影片中提到，日本職場公私分明，且相當注重個人隱私。他以自身例子為例，自家公司都有提供專屬的公務手機，但某次遇到上司偶爾會打電話到他的私人手機，講述有關工作的事務。這件事情意外讓前輩得知後，前輩馬上與公司的相談（諮詢）室報告。
他解釋，在日本公司相當忌諱這種作法，認為個人就是個人、公司就是公司，公私必須明確分開，不可將其混在一塊，他坦言「以前在台灣，譬如說同事或是跟老闆加LINE群組很正常，這些在日本很少出現，特別是大公司，這些都是禁忌」。
LINE不是唯一了！台灣公司改用「1平台」聯絡
但近幾年部分台灣公司也開始捨棄使用LINE當作工作聯絡平台，改以使用「Microsoft Teams」代替，不少上班族使用過後，都大讚表示「我上班地方也是這樣，用teams開會，找同事講事情更方便」、「用teams的公司都要有一點點規模，小公司很少機率使用」、「Teams是最好的發明，會用的公司也是最好的公司！」
據了解，Microsoft Teams是由微軟推出的整合式企業通訊與協作平台，用戶不管是要聊天、撥打電話或視訊會議都能在上面進行，且還能讓用戶共用檔案和同時編輯內容。目前Microsoft Teams有提供用戶免費版，適合個人或小型團隊。但若需要企業級別的功能，或是講求需要更高的安全性，則可以訂閱商務版系列方案。
Microsoft Teams介面相當清晰明瞭，右邊通常是對話視窗，左邊則是對話群組一欄，可針對較重要的對話視窗設定釘選，就能不錯過重要訊息。而對話中雖然沒有像LINE有許多創作者的貼圖可使用，但也有許多免費表情符號和GIF圖可利用，甚至還能將字體變換顏色或加粗等，功能更加多元。
資料來源：秋山燿平臉書、Microsoft
