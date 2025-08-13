我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大眾運輸管理局（MRTA）局長卡扎帕勇12日透露，目前正規劃擴展地鐵網路，建設連接現有地鐵線的支線系統，確保符合「全線20泰銖票價」政策，預計年底可完成項目細節研究。卡扎帕勇表示，研究完成後將提交交通部及內閣審議，如獲通過，2026年底將啟動首個項目「棕線」的招標程序。卡扎帕勇進一步說明，此前MRTA已接收曼谷都市管理局（BMA）移交的3個地鐵項目，包括灰線、銀線及淺藍線。然而，BMA僅完成這些項目的部分可行性研究，MRTA需重新評估以符合當前情況。目前灰線已完成詳細研究及環境影響評估（EIA）並獲核准，銀線的EIA尚未獲准，預計2027年完成兩項目的重新評估，之後提交內閣審議並啟動招標。至於淺藍線，由於BMA尚未啟動詳細研究，MRTA將在灰線及銀線可行性研究完成後逐步推進。據了解，4條新地鐵線項目總投資超過1280億泰銖（約新台幣1024億元），具體規劃如下：Khae Rai至Lam Sali（Bueng Kum）段，全長22.1公里，設置20個車站，投資額約417.21億泰銖。Watcharapol至Thong Lo段，全長16.25公里，設置15個車站，投資額約278.53億泰銖。Bang Na至素萬那普段，全長18.3公里，設置14個車站，投資額約439.27億泰銖。Din Daeng至沙吞段，全長6.7公里，設置9個車站，投資額約147.31億泰銖。這項大規模地鐵擴建計畫旨在改善曼谷都會區交通壅塞問題，透過完善的軌道運輸網路提升民眾通勤效率。分析指出，新地鐵線建成後將大幅提升曼谷公共運輸覆蓋率，有助於減少私人車輛使用，改善空氣品質。