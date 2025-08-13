我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SJ神童（右）在節目脫口而出「精子銀行」遭控是對叡娜（左）開黃腔。（圖／翻攝自YouTube@nexentirekorea）

韓國男團Super Junior在上個月以全新正規專輯《Super Junior25》回歸，成員也紛紛登上各大節目宣傳。近日，神童與銀赫現身小14歲歌手崔叡娜（YENA）主持的YouTube節目《Tier Maker》，預告也搶先公開，主持人必須要猜來賓身分，不料神童在說自己的提示時，竟提到去了精子銀行，讓叡娜當場嚇到。片段曝光後，神童直接遭控是在對叡娜開黃腔，怒批他的發言是根本是騷擾。神童與銀赫的節目預告在近日播出，兩人透過變聲器來給叡娜提示，銀赫稱對方為姐姐，說跟她一起吃過桌上的零食，讓叡娜馬上問：「我們昨天在《音樂銀行》見過了吧？」，銀赫開玩笑回：「音樂銀行嗎？我是用國民銀行欸」，神童則接著說：「我昨天去了精子銀行」，讓叡娜瞬間驚訝喊：「什麼？等一下？這種話可以說嗎？應該不是偶像吧」。預告播出後，火速引發大量批評，網友直批這根本是騷擾，「對一個女生來說，講這種話真的是很令人無語」、「可以多請女來賓嗎？觀眾不想看到YENA被騷擾」、「光這個片段我對他的好感完全沒了，有夠不尊重，拜託尊重一下女藝人吧」、「這種失禮又難笑的效果到底誰愛看」等。不少人也質疑製作組怎麼會把這種爭議片段放出來，而目前該預告已轉為私人。神童因為開玩笑及不計形象的個性，常常受到各大綜藝節目的邀約，但日前他與銀赫登上《脫掉鞋子恢單4Men》時，開玩笑批評銀赫外貌，「銀赫真的很醜」，不料這個成員之間時常開的玩笑，卻遭到炮轟。事後，神童在認知到爭議後，於YouTube頻道《Shindongdengdong》上傳影片道歉，坦承沒想到粉絲反應會這麼激烈，「我們之前也常這樣開玩笑，那時候反應好像不錯」，但在看到留言說開玩笑方式都沒變過後，才認知這會讓人感到不舒服，並在反省後承諾會改變。