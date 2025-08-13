我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行，民進黨立委莊瑞雄質疑民眾黨主席黃國昌過去的反核立場，並稱公投是為重啟核一、核二鋪路。對此，黃國昌今（13）日怒轟民進黨過去8年完全執政對於核廢料最終處置場選址的怠惰，痛批莊瑞雄是搞不清楚狀況。核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今日上午在台視舉行，正方代表為黃國昌，反方為公民代表吳亞昕。黃國昌會後受訪被問到綠委質疑核三重啟公投是為重啟核一、核二鋪路，黃國昌表示，莊瑞雄提出的質疑答案就在民進黨自己的官方文件當中，怎麼民進黨的人對自己的官方文件連讀都沒有讀。黃國昌說，核一、核二不是單純的除役階段，核二廠現在最嚴重是燃料池已經塞滿燃料棒，反應爐裡的燃料棒連退都退不出來，這些燃料棒的問題從他2016年第一次擔任北海岸的立委時就告訴民進黨要處理乾儲的問題，不要只做室外乾儲，要做室內乾儲，當初行政院長林全答應他，現在2025年，「請問核二室內乾儲到底在哪裡？」黃國昌痛批，民進黨政府過去8年怠惰不作為，連有關於高階燃料棒處置問題的法制全部在睡覺，到了今年經濟部能源署花了2000萬，開始請學者研議用過燃料棒選址的法制作業跟民眾溝通，「請民進黨的委員認真一點，如果連現實的狀況都搞不清楚，只是突顯自己的無知，跟利用人民相互的對立與衝突來規避政府應有的責任。」