▲行政院副院長鄭麗君表示關稅談判持續磋商中，但細節還未底定，沒辦法詳細對外界說明，擔心說了後續又會面對美方新的要求。（圖／NOWNEWS攝影中心）

美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅措施已在8月7日上路，台灣被課20％關稅，主責談判的行政院副院長鄭麗君強調20％並非我國追求達成的目標，後續將會持續磋商。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日在例行記者會上，被問到台灣遭加徵20％關稅一事時回應，「輸誠得不到好處，跪美沒有出路」。根據《澎湃新聞》報導，有記者詢問，美國對台加徵20％對等關稅，高於日韓的15％，賴清德當局稱關稅還在談，有說法稱可能會加碼對美國投資4000億美元。台灣面臨「20％＋N」疊加關稅加上台幣升值，相關產業未來恐將遭受衝擊，詢問朱鳳蓮對此有何評論？朱鳳蓮回覆說，「近期台灣民眾和業界很失望的是，面對美方欺凌加徵關稅、蓄意操弄新台幣升值，民進黨當局不僅沒有維護台灣民眾切身利益，反而加大『跪美媚美』，『賣台』無底線，對美國的巨額勒索毫不吝嗇、拱手相送。4000億美元相當於台灣年度GDP的一半，讓台灣老百姓作何感想？」朱鳳蓮強調，面對外部風險和不確定性上升，台灣本可以透過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展，來強化台灣產業韌性，增強抵禦風險能力，「但民進黨當局出於『倚外謀獨』邪念，罔顧島內經濟民生，出賣台灣發展利益，讓台灣民眾與企業深蒙其害」。朱鳳蓮最後表示，「正告民進黨當局，輸誠得不到好處，跪美沒有出路」。對於我國與美國關稅談判情況，鄭麗君11日親上火線舉行記者會說明，稱談判一直持續在進行，台灣為美國第六大貿易逆差國，9成來自於半導體、資通訊與電子零組件，半導體232條款正在發展中，因此雙方需要更多溝通，需要更多時間深度討論，目標就是持續爭取更好更合理關稅稅率，與半導體232條款一併磋商。