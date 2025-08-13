我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇隊大谷翔平在得點圈有跑者時，敲出中間方向平飛球，卻遭到天使隊策動三殺守備。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今（13）日持續上演「高速公路大戰」，由洛杉磯道奇隊作客洛杉磯天使隊，此役在6局上出現罕見Play，道奇隊頭號球星大谷翔平，敲出游擊平飛球，遭到策動三殺守備，道奇隊攻勢瞬間瓦解。大谷這次遭策動三殺守備，是首位在非滿壘情況下，遭到三殺的日本球員。此役前5局雙方以5：5形成平手，天使隊換上第4任投手柏克（Brock Burke），道奇隊順勢展開攻勢，羅哈斯（Miguel Rojas ）、魯辛（Dalton Rushing ）接連敲安，道奇隊無人出局攻佔一、二壘。大好得分機會輪到大谷翔平打擊，大谷在2好2壞情況下選擇攻擊外角速球，並擊出中間方向平飛球，不過天使隊游擊手內拖（Zach Neto）早已站定位，先接殺平飛球，隨後自踩二壘再快傳給一壘手努埃爾（Nolan Schanuel.）觸殺魯辛，成功製造三殺守備，讓道奇隊攻勢瞬間瓦解。這是天使隊隊史上第8次演出雙殺，前一次是2013年8月18日，當時大谷還是天使隊的一員。大谷也是史上第3位遭策動三殺的日本球員，是繼2006年5月27日的城島健司、2020年7月29日的秋山翔吾之後。由於過去2次都是在滿壘情況下發生三殺，因此大谷是首位在非滿壘情況下遭到三殺的日本打者。