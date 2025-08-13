我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 陳其邁巡查海成街一帶溝渠清疏作業，也準備飲品致贈清潔隊員，感謝大家颱風期間堅守崗位。（圖／高市府提供）

▲ 陳其邁要求各單位加強重點路段清疏，確保洩水孔與側溝暢通。（圖／高市府提供）

楊柳颱風今(13)日通過台灣陸地，為關心防颱整備，高雄市長陳其邁上午前往燕巢視察海成抽水站防汛設施，隨後赴海成街一帶巡查溝渠清疏作業，要求各項防汛排水系統保持暢通。他也籲請市民朋友颱風影響期間避免前往沿海、山區及溪邊活動，並隨時關注颱風動態，減少非必要外出。燕巢海成社區因部分地勢低窪、北側外部逕流及街尾崙排水受限，周邊排水負擔較大。短程因應將加強中小排水與側溝清疏，並於抽水平台增設2台12英吋移動式抽水機強化抽排水能量。後續將在社區排水旁新建抽水站，預計今年底動工、明年中旬完工，陳其邁現場指示加速推動工程，改善積淹水情形。隨著颱風逼近，市府團隊全力確保排水路線暢通。全市抽水站、車行地下道及滯洪池均已完成整備並持續巡查，環保局自8月11日起動員上千人力與各式機具，加強主要道路及洩水孔清疏。陳其邁也慰勉清潔隊員，感謝其颱風期間堅守崗位，把握時間加強重點路段清疏，降低短時強降雨造成的影響。高市府指出，中度颱風楊柳威力不容小覷，直撲南台灣而來，預估平地最高雨量可達300毫米，山區最高達400毫米；沿海地區平均風力5至6級轉9級，陣風最高可達11至12級。高雄午後至晚間風雨影響將逐漸加劇，請市民保持警戒、切勿輕忽。另一方面，農業部農村發展及水土保持署已針對桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒。截至上午6時40分，已完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙共2,202人撤離與安置（含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人），安置地點均備妥生活物資與醫療支援。由於0728連續豪雨使山區含水量偏高，請民眾特別留意可能的致災雨勢。