中央氣象署持續針對「楊柳颱風」發布海上陸上警報，颱風中心今（13）日上午11時30分以相當接近陸地，預估下午1時左右登陸台灣，氣象署科長劉宇其指出，登陸地點以台東「太麻里」或「大武」機率最高，楊柳颱風的風雨將由東往西轟炸，較大的「颱風眼」通過時，可能短暫讓該地區無風無雨，但並非颱風遠離，務必特別小心。
氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，上午11時的中心位置在台東的東南方約60公里公里之處，並以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
劉宇其說明，楊柳颱風的「颱風眼」清晰大顆，登陸台灣陸地後，颱風中心所在的地區會「無風無雨」，可能讓許多民眾會有颱風遠離的感覺，但颱風中心周圍的環流風雨極強，颱風眼通過後，馬上又會有一波強風豪雨，台東、台南、高雄等地的民眾一定要持續警戒。
劉宇其指出，楊柳颱風目前速度每小時29轉36公里，推估將於下午1時左右登陸台東太麻里或大武，目前是花連及台東風雨最大的時段，通過中央山脈後，今天下午輪到嘉義以南及澎湖迎接最強風雨，整體雨勢要在晚間8時過後才會逐漸趨緩下來。
除了降雨外，劉宇其也強調，楊柳颱風擁有厚實的環流，綠島蘭嶼已經出現超過17級的強陣風，台東太麻里、成功也有11至13級，未來風力會更持續增強，雲林以南、花蓮將出現11級以上強陣風，北北基至彰化、宜蘭也要注意10級強陣風。
劉宇其補充，今天在基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海、馬祖容易有長浪發生，東部及東南部沿海浪高可達6米以上，其餘各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，也有4米以上浪高，請避免前往海邊活動。
