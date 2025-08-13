我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊柳颱風持續發布「海上陸上警報」，暴風圈清晨觸陸，颱風中心預估今（13）日中午從台東登陸，傍晚在台南、高雄一帶出海，各地雨勢今天最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲楊柳颱風將替花東、嘉義以南帶來最劇烈的豪雨，整體雨勢要在晚間8時過後才會逐漸趨緩下來。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲楊柳颱風擁有厚實的環流，颱風中心通過附近，要注意10級以上強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署持續針對「楊柳颱風」發布海上陸上警報，颱風中心今（13）日上午11時30分以相當接近陸地，預估下午1時左右登陸台灣，氣象署科長劉宇其指出，，楊柳颱風的風雨將由東往西轟炸，較大的「颱風眼」通過時，可能短暫讓該地區無風無雨，但並非颱風遠離，務必特別小心。氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。劉宇其說明，楊柳颱風的「颱風眼」清晰大顆，登陸台灣陸地後，颱風中心所在的地區會「無風無雨」，可能讓許多民眾會有颱風遠離的感覺，劉宇其指出，楊柳颱風目前速度每小時29轉36公里，推估將於下午1時左右登陸台東太麻里或大武，目前是花連及台東風雨最大的時段，除了降雨外，劉宇其也強調，，未來風力會更持續增強，雲林以南、花蓮將出現11級以上強陣風，北北基至彰化、宜蘭也要注意10級強陣風。劉宇其補充，，其餘各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，也有4米以上浪高，請避免前往海邊活動。