▲台中警方日前在土地公廟巡簽時發現對向出現二條通的曾姓男子。（圖／翻攝畫面)

台中市一名29歲曾姓男子，因涉犯竊盜、詐欺被判刑，曾未報到服刑，上月底遭檢方發布通緝，警方曾到他的住處訪查卻找不到人，沒想到近日員警來到景興市場對面的土地公廟巡簽時，剛好在「有緣人」早餐店前發現遭通緝的曾男，立即上前盤查，曾男自知法網難逃，只能乖乖配合。真是太有緣了！近日台中市巡邏到河北路三段一間土地公廟，發現對向車道「有緣人」早餐店前，有一名撐著傘，悠閒走路的男子，但男子越看越眼熟，立刻上前盤查。當時員警呼叫曾男名字，轉身的那一刻，確認他就背著二條通的曾姓男子，曾男原本並不擔憂，直到員警出示通緝資料後，他才知道自己已成通緝犯，警方偵訊後將他解送台中地院。原來曾姓男子先前因涉犯竊盜、詐欺等罪，被法院分判拘役10天、7月徒刑，但曾未到監服刑，上月底被檢方發布通緝，警方上月底前往曾住處查訪時，曾未在住處，但警員已對曾的身型、特徵留有深刻印象。第五分局長劉其賢表示，打擊犯罪是警察工作永不停歇的任務與使命，將秉持初衷發揮最大的努力，守護民眾的安全。