民眾黨主席黃國昌日前宣布參選新北市長，昨日到北市府拜會台北市長蔣萬安尋求支持核三延役，不過台北市副市長李四川也被視為參選新北熱門人選，也讓外界好奇昨天閉門會談是否有談及選舉，蔣萬安今（13）日僅表示，昨天僅討論核三議題，但不管川伯在哪都會「甲你攬牢牢」。蔣萬安今日上午出席「臺北市114學年度第1學期公私立中等學校校長會議暨實務工作研討會」，會前被問到面對黃國昌拜會前一天才宣布參選新北市長，是否會衝擊現階段民調最高的李四川，蔣萬安笑回，不管川伯在哪裡都會攬牢牢，接著大唱「我欲甲你攬牢牢」。核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今日上午在台視舉行，媒體詢問蔣萬安高唱要把李四川「甲你攬牢牢」，黃國昌會後受訪表示，李四川大家都叫他「川伯」，代表大家對於他過去在公共工程方面、在擔任副手期間的肯定，作為政治的後生晚輩，他也非常尊敬李四川，不管是過去的高雄市長韓國瑜、蔣萬安，能夠找到川伯擔任市長是一間非常幸福的事，他當然相信蔣萬安要把他攬牢牢，因為有這麼好的副手是當市長非常大的幸福。