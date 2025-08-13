美國國務院12日公布2024年度人權報告，整體評估肯定台灣整體人權狀況未出現重大變化，但同時也引述了台灣NGO團體說法指出，北京正透過商業利益向台灣企業施壓，要求避免在刊登批評中國內容的台灣媒體上投放廣告，已經對台灣的言論自由構成間接威脅。
國務院12日最新發布的2024年度人權報告中，其中在台灣部分，約以2000多字反映台灣生命權、政府、軍方、情報機關、警方及犯罪集團等施加的審查壓力，也檢視勞權、兒童及難民保護和反猶太主義行為等。
報告指出，台灣的民主制度與法治運作良好，但數項內部人權議題仍需關注。報告中特別提到了中國的干預行動，指出有台灣NGO團體表示，北京會施壓在中國有業務的台灣企業，要求他們不得在刊登批評中國內容的台媒上投放廣告。這並非美國國務院首次提及此類干預手法。過去在2020年度人權報告中，也有提到了類似情形。
在勞工權利方面，報告指出，台灣的罷工權受到嚴格限制，教師與公務員被法律禁止罷工。政府可在災難時禁止或解散罷工，且勞工須先經調解才可罷工。法律禁止就已受保障的權利進行罷工，這類爭議須透過司法解決。大型企業也常打壓工會籌組，例如將工會籌組者列入升遷黑名單或調離原職，科技業尤為常見。
針對全台近80萬名外籍移工的處境，報告肯定政府提供直接聘僱服務平台與24小時多語言熱線，並允許受虐移工更換雇主。然而，移工團體指出，多數移工因害怕失業不敢申訴，尤其是遠洋漁船上的移工，求助無門的情況更為嚴重；另有超過8.7萬名移工脫離原雇主，缺乏保障並可能從事非法工作。
報告指出，台灣法定結婚年齡為18歲，執法普遍到位，但部分農村仍有童婚案例。由於政治地位特殊，台灣難與聯合國及主要國際人道組織合作，無法為難民或尋求庇護者提供完整援助。
美國國務院自1970年代以來，每年都會發佈人權報告，聚焦限制集會自由、選舉不公及懲罰少數群體等濫權行徑，數十年來一直是全球人權倡議的重要參考。今年報告引入了「生命」（Life）、「自由」（Liberty）與「人身安全」（Security of the Person）等新分類，但篇幅大幅縮水，約為去年的三分之一，並延遲了數月發布。
路透社報導指出，這是因為川普任命的官員大幅修改了國務院先前的草稿，使之符合「美國優先」的價值觀。
