▲資深媒體人眭澔平近期遇上性騷風波，今日他發表3000字聲明稿，說明事件來龍去脈。（圖／翻攝自眭澔平臉書）

資深媒體人眭澔平日前經媒體報導疑似性騷不當行為，引發爭議。他於今（12）日在臉書上發表3000字聲明，痛斥報導內容與事實嚴重不符。眭澔平強調握有關鍵錄音證據，並要求報導方與兩名事件人，需三方公開道歉，並撤回不實報導，否則將採取法律行動。根據眭澔平聲明，報導提及的事件發生於2019年11月24日，距今近6年，當時並無爭議。報導指整骨師B男於整骨時遭眭澔平「性騷擾」，但眭澔平反駁，指B男作為施作者，主動按壓其鼠蹊部，卻反控他「性騷擾」，不符合邏輯。聲明指出，B男在事件後4個月內仍持續邀請眭前往整骨，甚至退還費用，雙方討論中醫經絡，何來有「陰影」。此外，2020年2月20日，B男與C女更聯繫眭澔平，邀其為整骨工作室拍攝宣傳影片，足見無任何「性騷擾」爭議。眭澔平表示，C女指控他因B男拒絕要求而「遷怒」辱罵，實為謊言。他澄清，是因為當時拒絕C女硬塞不明香皂商品，並要求比讚配合拍攝宣傳，C女因受到拒絕才惱羞成怒，與B男串聯扭曲事實。眭澔平表示握有2021年6月10日錄音，證實C女拍攝的影片為2020年2月20日宣傳訪問，而非2019年11月24日偷拍，藉此反駁C女與B男的指控。