氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。今上午桃園機場已有8航班因風切轉降至其他機場，桃機南北觀景臺也已關閉。桃園國際機場說明，今日上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，惟到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，統計至12：50有8架因風切轉降至其他機場。桃園國際機場表示，南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州、中華航空CI191轉降臺中、中華航空CI151轉降那霸、中華航空CI121回航那霸、中華航空CI113轉降台中、中華航空CI111轉降那霸。桃園機場表示，11:50南北觀景臺已關閉，目前無預計開放時間。本機場B區空橋已綁橋暫停使用。提醒旅客及接機民眾注意最新航班異動資訊。