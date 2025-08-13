我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎真緒（左）與海倫清桃（右）於跑車上簽下合約。（圖／FADO提供）

▲濱崎真緒（中）推出AR寫真，熱情喊話粉絲：「一定要支持收藏！」（圖／FADO提供）

日本知名AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）擁有甜美外型、F級魔鬼身材，自2012年入行以來，拍過上千部動作影視作品，去年（2024）來台參加成人展時，無預警宣布引退，原因與公司一連串作為有關。今（13）日她新動向曝光，正式加盟亞洲AR寫真品牌「FADO」，並同時推出首本AR寫真，喊話昔日支持鐵粉：「把我帶回，走進你房間，對你撒嬌，一定要支持收藏。」濱崎真緒近日正式加盟亞洲AR寫真品牌「FADO」，參與亞洲首屈一指的AR寫真計劃，繼續透過作品和粉絲互動，濱崎真緒推出AR寫真，粉絲可隨時用手機或平板，把立體形象投射到身邊，也可選擇情境切換服裝，讓她喊話鐵粉趕緊入手：「把我帶回，走進你房間，對你撒嬌，一定要支持收藏！」FADO董事長海倫清桃也分享與濱崎真緒合作心情，「和濱崎真緒的合作非常順利，我們又共同的理念，簽約的地點是在勞斯萊斯上，也預祝未來可以打造讓粉絲驚艷的作品。一連簽下新加坡百萬DJ蘇櫻花與日本AV濱崎真緒，讓團隊們振奮不已，旗下藝人的號召力，勢必打造最國際化的娛樂享受。」FADO執行長黃景裕則表示：「AR寫真結合高度擬真與沉浸式互動技術，讓粉絲能在任何場景與偶像零距離互動。我們的技術可以做到將濱崎真緒『帶進』家中或旅遊地，並以多角度、高清動態呈現每一個細節，這不只是看照片，而是參與一場真實存在的時刻，讓娛樂不再受空間與距離限制。」