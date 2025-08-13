我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多粉絲為了得到特典「猗窩座透明海報」，不惜夜排電影院。（圖／木棉花@e-muse.com）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》2D版本第2週、3週特典是透明書籤。（圖／木棉花@e-muse.com）

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將在8月15日起上映4DX、MX4D、D-BOX版本，將帶領觀眾更深入鬼殺隊的世界。今（13）日於影城網站開放劃位，沒想到開賣後威秀影城官網再次當機完售，還有許多粉絲為了獲得限定特典「猗窩座透明海報」，特別去電影院夜排，只為了順利買到票並且帶猗窩座回家。《鬼滅之刃 無限城篇》特殊版本於15日正式上映，並於今日開放劃位。因為猗窩座特典是限量供應，因此有許多粉絲為了順利入手它，早上天還沒亮就到電影院排隊，根據了解，有網友早上6點到達信義威秀，前方已經有超過70名粉絲，猜測他們為了拿到特典直接選擇夜排。中午12點正式開放劃位時，威秀影城官網再次當機，等到系統再次暢通時已經近乎完售，全台有上映4DX版本的威秀影城僅剩台南大遠百尚有票，約莫還有一半以上場次沒售完，而其他影城直至20日之前所有門票皆已完售。沒有獲得4DX版本特典也不要氣餒，全新的2D版本第二、三週特典「透明書籤」也非常漂亮，將分為2梯次隨機發行。第一彈：竈門炭治郎、水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍、蛇柱伊黑小芭內、珠世；第二彈：霞柱時透無一郎、戀柱甘露寺蜜璃、風柱不死川實彌、岩柱悲鳴嶼行冥，對鬼殺隊書籤有興趣的粉絲千萬別錯過。