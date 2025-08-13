我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拉亞漢堡今年推出夏日薄荷巧克力活動，讓消費者體驗日本風靡的早餐新浪潮。（圖／拉亞漢堡提供）

▲亞尼克中秋以蛋黃酥為靈感，推出兩款期間限定新品，此外，也首度獻上「奶黃流心蛋黃酥禮盒」。（圖／亞尼克提供）

中秋瘋蛋黃酥，生乳捲名店亞尼克中秋以蛋黃酥為靈感，推出兩款期間限定新品「蛋黃酥風味生乳捲」以及「奶黃流心脆脆生乳捲」，此外，也首度獻上「奶黃流心蛋黃酥禮盒」。拉亞漢堡則是顛覆想像，今年暑假將日本便利商店爆紅的「薄荷巧克力」口味跨界導入早午餐，打造鹹甜交融的新體驗。亞尼克以國人最愛的蛋黃酥發想中秋新味，推出兩款限定新品「蛋黃酥風味生乳捲」以北海道奶霜完美融合屏東「鹽紅土鴨蛋」特調而成的鹹蛋黃卡士達風味奶黃奶霜以及紅豆粒餡，搭配外表搶戲的黑芝麻奶黃泡芙蛋糕，堆疊出中西絕佳風味。網路限定販售的「奶黃流心脆脆生乳捲」則以爆餡奶黃奶霜呈現鹹甜雙重驚喜，加上巧克力酥菠蘿增添咀嚼口感，層次豐富又美味。兩款生乳捲冰涼吃，團圓之際暑氣盡消。「奶黃流心蛋黃酥禮盒」由亞尼克董事長吳宗恩親自參與研發，有「奶黃流心蛋黃酥」與「香芋奶黃流心蛋黃酥」兩種口味，傳承港點經典技法，將傳統內餡進化為「雙餡流心」，禮盒分別為松木典藏版6入裝以及經典版9入裝兩款。拉亞漢堡從甜食潮流出發，今年暑假這波「薄巧早餐」風潮，再度刷新消費者對早餐的想像。其中，「薄荷巧克力炸雞芝加哥堡」深受年輕族群喜愛，躍升漢堡類銷售冠軍；「薄荷巧克力乳酪貝果」更以爆漿口感成為全品項銷售第一名。