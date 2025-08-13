我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林萱瑜（右）和吳婉君（左）以前是關係不錯的朋友。（圖／翻攝自林萱瑜IG）

吳婉君今年3月遭到男友趙駿亞家暴，隨後被發現取消關注林萱瑜和Junior（韓宜邦）夫妻檔，林萱瑜今（13）日出席三立八點檔《百味人生》卡司發布會，透露老公Juniro得知時很難過和遺憾，但也沒有追問太多，決定給彼此空間。林萱瑜今還原被吳婉君取消關注的事件，她坦言，「我是真的不知道怎麼了，突然間就發現她沒追蹤我們，而且也不讓我追蹤她，好奇點過去才發現怎麼變這樣。」林萱瑜雖不知緣由，但也替吳婉君說話，「也許她可能保護自己，或是保護我。」但林萱瑜也說，退追事件和家暴沒關係，而兩人共同朋友只有Junior，外傳Junior求婚時還是吳婉君幫忙策劃，林萱瑜解釋，那趟其實是潛水行程，是她突然說要去，Junior才想說不然改變計劃，直接在那邊求婚，吳婉君是幫了很多忙，但不是策劃。對於突然被取消關注，Junior是否有其他想法？林萱瑜說，「他應該覺得很難過遺憾，但男生的角度更不可能問太多，他說給彼此空間。」林萱瑜也自認和吳婉君的交情沒有到那個程度，直言，「如果是曾智希做這件事，我一定會問她！」