吳婉君今年3月遭到男友趙駿亞家暴，隨後被發現取消關注林萱瑜和Junior（韓宜邦）夫妻檔，林萱瑜今（13）日出席三立八點檔《百味人生》卡司發布會，透露老公Juniro得知時很難過和遺憾，但也沒有追問太多，決定給彼此空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被吳婉君取消關注　林萱瑜還原真相

林萱瑜今還原被吳婉君取消關注的事件，她坦言，「我是真的不知道怎麼了，突然間就發現她沒追蹤我們，而且也不讓我追蹤她，好奇點過去才發現怎麼變這樣。」林萱瑜雖不知緣由，但也替吳婉君說話，「也許她可能保護自己，或是保護我。」

▲林萱瑜（右）被吳婉君（左）取消關注，事隔3個月還原真相，表示自己也不清楚原委，只是不想再背負罵名。（圖／翻攝自林萱瑜IG）
▲林萱瑜（右）和吳婉君（左）以前是關係不錯的朋友。（圖／翻攝自林萱瑜IG）
但林萱瑜也說，退追事件和家暴沒關係，而兩人共同朋友只有Junior，外傳Junior求婚時還是吳婉君幫忙策劃，林萱瑜解釋，那趟其實是潛水行程，是她突然說要去，Junior才想說不然改變計劃，直接在那邊求婚，吳婉君是幫了很多忙，但不是策劃。

對於突然被取消關注，Junior是否有其他想法？林萱瑜說，「他應該覺得很難過遺憾，但男生的角度更不可能問太多，他說給彼此空間。」林萱瑜也自認和吳婉君的交情沒有到那個程度，直言，「如果是曾智希做這件事，我一定會問她！」

看更多林萱瑜相關新聞

林萱瑜遭「吳婉君取關」還原真相：莫名被攻擊　她再吐20字藏玄機

林萱瑜被吳婉君取消關注　還原真相「忍得有點久」：我沒做的事情

 
相關新聞

《百味人生》謝承均、林萱瑜好友變父女！喊話對方「不准叫爸爸」

池昌旭來台林萱瑜、黃少祺也淪陷！她追星嗨爆：拍戲多年就為這刻

吳婉君遭傳復合後暫離台灣！曝光出國真正原因　自嘲「荒謬大師」

吳婉君疑復合家暴男！出國自拍遭酸「趙駿亞在後面」她霸氣嗆5字