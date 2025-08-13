台灣夜市隱藏許多小吃美食，其中最涮嘴的莫過於鴻福源的特色小菜，有麻油腰子、鳳爪和去骨鴨掌等10餘種，讓人一吃上癮，是夜市必吃的打卡美食，更多人當它是追劇宵夜，或是節慶聚會的涼拌下酒菜，只因它不僅帶來豐富的味覺體驗，更是犒賞自己的療癒美食。
鴻福源專注開發多樣化涼拌小菜，從北部夜市起家，目前據點遍佈中北部的湳雅、臨江、饒河、士林等夜市，主打新鮮現拌、自由搭配、每日試吃，是不少老饕推薦的夜市必吃選擇。從經典鳳爪到去骨鴨掌、羊蹄筋、脆管、麻油系列等，樣樣用心調味，滿足顧客最多選擇。
鴻福源在夜市販售的涼拌小菜除了甜辣、蒜香，也針對不同市場開發香辣、麻辣及泰式檸檬酸辣等風味，受到年輕族群與觀光客的喜愛。值得一提的是，鴻福源的每個攤位皆提供試吃，讓顧客親身體驗後再選購，是少數仍堅持手工製作、口味調整彈性的台灣小吃外帶品牌。
鴻福源供應多款夜市涼拌下酒菜，像是去骨鴨掌、羊蹄筋、脆管、麻油腰子、去殼海螺、雞胗、牛肚、麻油豬肝、小卷等，品項高達16種以上，並會依季節更換限量時令小菜。這些下酒菜不僅適合單吃，更能搭配個人口味發掘出各種美味組合，讓宵夜多了驚喜感。其中麻油腰子堪稱隱藏版人氣王，老饕大讚其脆口不腥、香氣逼人，令人回味再三。
鴻福源以夜市攤位經營為主，目前據點遍佈北中熱區，包括湳雅夜市、臨江夜市、饒河夜市、三和夜市、士林夜市、基隆愛四路夜市、蘆洲永蓮寺夜市、鶯歌龍鳳夜市，以及各大餐車市集等30幾處，走到哪都能嚐到熟悉的好滋味，是各地遊客及在地人喜愛的夜市必買美食。甚至有人在一天內六度回購，足見魅力無法擋。
無論是想找追劇宵夜、節慶聚會的涼拌下酒菜，或是旅行途中嚐鮮的台灣特色美食，鴻福源的去骨鳳爪與涼拌系列都是讓人一試成主顧的選擇。走一趟夜市，停下腳步試吃一口，那種微帶罪惡感又令人上癮的深夜美食，不僅能滿足你的味蕾，還能撫慰疲憊身心享受療癒時刻。FB動態：https://rink.cc/97ty3
