面對颱風丹娜絲重創中南部，災後重建又遇上豪大雨致災，對此立委郭國文、林俊憲共同提出《重建特別條例》與《災防法》修正案，包括提高指揮層級，在必要時由總統或行政院長擔任指揮官；強化前線決策，災中設置前進指揮所或災後復原指揮所；加快災區認定，災害結束後3天內必須公告災區，讓資源更快到位；並擴大協助範圍，農業大規模災損納入認定，讓受災農民獲得更即時的支援，強調災與救災不只要快，更要準，希望透過修法，讓台灣面對未來天災時，更有韌性、更有力量守護家園。郭國文指出，在《災防法》修正案中，首先是提高指揮層級，在必要時由總統或行政院長擔任指揮官，讓中央與地方配合更順暢、效率更高，甚至在涉及國安危機時能直接動員國安單位；第二，強化前線決策，災中設置「前進指揮所」，讓決策者到第一線掌握災情；重建階段也能設「災後復原指揮所」加速復原與重建。第三，加快災區認定，災害結束後3天內必須公告災區，讓資源更快到位；第四，擴大協助範圍，農業大規模災損納入認定，讓受災農民獲得更即時的支援。在特別條例部分則是專注在7大面向，分別為公共設施的修復；電力、自來水等恢復與強化；協助受災戶與民宅重建補助；災區觀光振興與企業紓困；農損補助與農村再造；災區環境復原、清理；文化資產、藝文補助。最後郭國文強調，​防災與救災不只要快，更要準。希望透過這次修法，讓台灣面對未來天災時，更有韌性、更有力量守護家園。