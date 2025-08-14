今年《鍊金工房》系列主機版新作再加一！
光榮特庫摩旗下 GUST 團隊再度出擊，推出人氣《鍊金工房》系列全新作品《紅色的鍊金術士和白色的守護者 ～蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房～》，預定於 2025 年 9 月 26 日在 PS5、Nintendo Switch、Steam 平台正式發售，PS4 則限定日本地區。
本作是手機遊戲《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房～忘卻的鍊金術與極夜的解放者～》的世界觀延伸作品，以全新角色視角描繪一段獨立但相連的冒險故事。無須連線也可離線暢玩，讓鍊金 RPG 粉絲沉浸於更加進化的調合與戰鬥體驗中！
回歸主機平台，經典鍊金工房全面進化
《紅色的鍊金術士和白色的守護者》保留了系列熟悉的「調合」、「探索」、「戰鬥」、「經營」四大核心系統，並於畫面表現與系統深度方面全面升級，帶來更加豐富且有策略性的鍊金 RPG 體驗。
《紅色的鍊金術士和白色的守護者》保留了系列熟悉的「調合」、「探索」、「戰鬥」、「經營」四大核心系統，並於畫面表現與系統深度方面全面升級，帶來更加豐富且有策略性的鍊金 RPG 體驗。
遊戲劇情｜重回失落之地「赫爾芬」尋找真相
本作舞台設定於「蘭塔納大陸」三大洲交界的失落之地「赫爾芬」，這座曾因礦業與貿易繁榮一時的城市，數年前遭逢神秘災害後荒廢至今，居民下落不明，成為禁地。
數年後，隨著重建計畫啟動，兩位年輕人懷著不同目的回到故鄉。一人為了追尋爺爺留下的鍊金術商店，另一人則為了解開父親遺物之謎，以及當年災難成因這個共同目的，他們在這座曾經失落的城市再度相遇，踏上一場揭露命運與真相的冒險之旅。
登場角色一覽
▋主要角色
莉雅絲．艾德萊森（CV：立花日菜）
充滿活力的冒險者。出生於災變後荒廢的城鎮赫爾芬，在城鎮重建計畫的契機之下，為了重啟爺爺留下來的店舖與調查災害發生原因回到故鄉。與史雷相遇後，意外發現自己具備鍊金術才能。
史雷．庫洛斯利塔（CV：土岐隼一）
冷靜可靠的青年，為了調查父親遺言的涵義也回到故鄉赫爾芬。是促使莉雅絲開始使用鍊金術的推手，本身沒有鍊金術的天賦，卻持有可通往異空間「亞界之道」的神秘道具「魂靈核心」。
▋可操作角色（系列人氣角色登場）
羅傑路克斯．麥臣（CV：小野大輔）
劍術高手，看似冷淡寡言，但意外的很會照顧人。具備豐富的戰鬥與鍊金術經驗，受託支援赫爾芬重建計畫。
托托莉亞．赫爾默德（CV：名塚佳織）
可愛外表下擁有犀利吐槽力的異鄉鍊金術士，為了拓展銷售通路來到赫爾芬。過去為了尋找失蹤的母親，有四處旅行的經驗，因此能夠理解想要尋找祖父的莉雅絲的心情。
薇爾貝兒．沃．耶斯禮特（CV：瀬戸麻沙美）
性格天真又好強的魔法師，為幫助朋友採集稀有藥材而周遊世界。從羅傑之處聽說，「亞界之道」中能夠取得稀有素材而來到赫爾芬。由於前往「亞界之道」需要莉雅絲他們的協助，因此允諾在達成她的目的之前會協助調查工作。
蘇菲．諾伊恩繆拉（CV：相坂優歌）
來自不可思議世界，代替「她」前來指導莉雅絲的鍊金術士。個性開朗和善，為了能實現「用鍊金術帶給大家幸福」這個夢想，每天都在奮鬥著。但對日常生活大小事卻非常馬虎隨便。
遊戲系統特色
調合系統：
本作的調合是連結素材持有的「天賦顏色」製成道具的「天賦顏色調合」，與夥伴合作進行調合還可以強化道具。此外，最多可用 3 種素材賦予特性，透過連結素材的天賦顏色來強化道具，配方會根據使用的素材不同發生變化，玩家可以從中體驗到簡單卻又深奧的調合樂趣。
探索系統：
● 原野探索：可操作角色讓他們用自己的雙腳自由探索原野。晝夜或天氣會隨著時間產生變化，玩家可以一邊欣賞風景一邊冒險。
● 亞界之道：原野中擁有不同地形的階層型迷宮，稱為「亞界之道」。玩家每次進入迷宮時，地形都會隨機變化，根據難易度不同，素材跟敵人也會隨之變化。
戰鬥系統：
採用了頗具戰略性的時間線指令戰鬥。戰鬥成員由 3 名前衛及 3 名後衛組成，玩家除了可以體驗到與同伴共同奮戰的樂趣外，還可以使用多重行動、道具調合、合作攻擊等新要素展開更爽快的戰鬥。
一邊留意時間線及效果面板一邊進行戰鬥，透過組合道具屬性及效果，可以產生更強力的道具調合。消耗隊伍共通資源「TP」最多可採取 3 次行動，依照夥伴的行動順序展開攻擊可以發動合作攻擊，行動順序是戰略的關鍵。
商店經營&城鎮發展
玩家可在自己的商店裡販賣以「調合」製成的道具，賺來的錢還可以促進城鎮發展。城鎮如果發展順利，不僅可以獲得新的調合配方，也可以觸發主線劇情。城鎮的風景會隨著發展程度產生變化。
商品資訊
早期購入特典
● 莉雅絲專用服裝「熱情跑者」
● 史雷專用服裝「神采煥發訓練師」
● 冒險用護身符組合「鍛鍊的護身符」與「勝者的護身符」（提升 EXP、SP 獲得率）
● 隨著故事進展可獲得探索道具「鍛鍊的護身符」、「勝者的護身符」的配方。
特典版
● 原聲帶 CD
● 美術畫冊
● 特製炫彩雷射簽名板2入
● 遊戲本體
● 莉雅絲 & 史雷專用 先行發布服裝
● 「午夜套裝」DLC 下載序號
典藏版
● 新繪插畫 A1 掛軸
● 妖精筆記本
● 特製壓克力立牌組合
● 特製金屬光澤明信片 6 入
● 遊戲本體
● 特典版同捆物
新舊角色齊聚，鍊金 RPG 魅力再現
《紅色的鍊金術士和白色的守護者》集結鍊金工房系列經典精髓與嶄新元素，帶來更加自由且富策略性的冒險體驗。從角色養成到隨機迷宮探索，再到細膩經營與劇情發展，每個環節都令人期待！
趕快加入你的願望清單，準備踏上一段充滿鍊金魅力的新旅程吧！
產品資訊一覽
● 遊戲名稱：紅色的鍊金術士和白色的守護者 ～蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房～
● 遊戲類型：鍊金術 RPG
● 支援平台：PlayStation 5／Nintendo Switch／Steam／PS4（僅限日本地區）
● 發售日期：2025 年 9 月 26 日
● 支援語音：繁體中文等
● 開發商：KOEI TECMO GAMES
● 發行商：KOEI TECMO GAMES
● 遊玩人數：1 人
● 官方網站：https://atelier.games/resleriana_rw/tch/
| 原文出處：ACG情報橘
| 原文連結：https://blog.shopping.gamania.com/game/atelier-resleriana-red-white-guardian
| 本文由ACG情報橘原創，已獲授權全文轉載，請勿另行複製或轉載。
遊戲片搶先預購《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房》：https://g-shop.tw/hqwc3
購物橘子《紅色的鍊金術士和白色的守護者 ～蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房～》：點我搶先預購
