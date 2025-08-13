我是廣告 請繼續往下閱讀

受連日豪雨衝擊，台中市多處邊坡與道路嚴重受損，霧峰區桐林里的暗坑路段因邊坡崩落、路面破碎全面中斷，農作物運輸受阻。市長盧秀燕今（13）日率隊前往現場視察，慰勉第一線搶修人員，並宣布已啟動便道搶通工程，預計17日可恢復通行，同時規劃長期邊坡加固工程，全力協助農友與居民恢復正常生活。盧秀燕表示，暗坑路段是當地重要的通行與農業經濟命脈，短期將搶通便道，確保龍眼等農作物能順利運輸；長期則由水利局推動邊坡強固工程，經費約2300萬元，市府將全力籌措。她說，全市因上月底強降雨造成336條道路與邊坡受損，目前已搶通316條，剩餘20條位於山區或偏遠地區持續施工中，另逾百條雖已通車，仍需後續復建與強化，確保長期安全。不只道路受損，觀光步道也重創。觀旅局轄下20多條步道，包括大坑14條登山步道，已在9日開放6條，其餘8條持續封閉搶修中。教育局也指出，共有6所學校建物受損，已啟動修復作業。盧秀燕指出，初估長期復建經費達9億元，市府將向中央爭取特別條例經費，儘速完成修復，保障市民安全與生活品質。農損方面，豪雨造成約1000公頃農地受災，損失金額初估1億元。農業局已啟動第一波查勘與申報作業，凡農業部公告品項與地區損失率達20％，可向公所申請救助。盧秀燕強調，將整合中央與地方資源，協助農民加速復耕。視察現場時，盧秀燕也感謝立委顏寬恒、市議員林碧秀、江和樹、林德宇、李天生、張芬郁等不分藍綠積極奔走，以及水利局、建設局、區公所、里長與熱心市民第一時間投入搶修與警示設置，避免意外發生。她並提醒，雖「楊柳」颱風對台中影響不大，但外圍環流仍可能帶來降雨，山區居民及登山遊客務必提高警覺，近期避免上山下海進行休閒活動，「安全永遠第一」。