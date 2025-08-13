我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑞芳動物之家以溫暖設計與友善理念，獲得國際設計肯定，將動物福利推向世界舞台。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市動保處與團隊攜手努力，為毛寶貝打造幸福家園，共同守護牠們的未來。（圖／新北市農業局提供）

新北市政府動保處所屬「瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」，榮獲2項國際性設計大獎「2025芬蘭Arch Design Award」銀獎及「2025美國MUSE Design Awards」銀獎殊榮，友善動物及國際化設計理念深獲專業評審肯定，今(13)日於市政會議中獻獎，市長侯友宜頒贈感謝狀予本案建築師陳威翰與台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如，感謝與設計有關的專業協助，動保處表示，新北市將持續提升收容環境舒適度，落實動物福利守護動物、環境及城市健康。瑞芳動物之家設計期間邀集動保團體台灣防止虐待動物協會及美國收容所設計專家Heather Lewis共同參與，動保意識接軌國際。建築造型採用紅磚、木紋磚等溫馨材質，坐落於四面雲霧繚繞、擁抱綠蔭環繞的自然景觀中，結合友善環境設計理念構築節能綠建築，園區內設計將「犬貓入所」、「物資運送」、「民眾認養」等3大動線獨立分開，避免動物互相干擾，毛寶貝有獨立放風空間，且可在大片寬廣草地自在奔跑，打造全國最夢幻動物之家，啟用後可收容150隻犬貓，每年最大認養量能約1,000隻犬貓。此次獲得國際大獎肯定，展現新北市推動動物保護與永續建築的努力。「芬蘭Arch Design Award」為國際設計獎項，宗旨為挖掘設計精良、創新的作品，瑞芳動物之家設計以「家」為概念，順應山坡地形融入自然地景，與周遭環境和諧共存，寧靜且友善動物的環境不僅支持動物福利，更塑造人與動物之間的連結，獲得該獎項肯定。「美國MUSE Design Awards」致力於表揚突破性的原創設計作品，瑞芳動物之家兼顧外觀美學與功能性，空間精心設計減低干擾因素，構建出溫暖且具關懷精神的收容環境，為動物打造溫暖宜人的庇護場所，獲得該獎項青睞。新北市動保處表示，本次獲獎感謝國際評審委員的肯定，新北市致力打造友善動物城市，並持續透過動物之家設施改建提升收容環境舒適度，翻轉過往對收容所的印象。另為鼓勵認養，今（114）年更加碼推出新北2025認養萬金禮，鼓勵民眾認養新北市動物之家毛寶貝，即可獲得新北幣、保健品、飼料、輔具等認養優惠，給予飼主全面性支持，共同照顧動物健康，助毛寶貝早日走入家庭。