我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」的中菜行政總廚陳漢章師傅（章師傅），來到台北君悅酒店客座。（圖／君悅酒店提供）

▲多樣點心中，首推「麻辣鮮蝦魚米餃」（右上），是帶著微辣香麻的惹味點心。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「港灣壹號」的必點菜「水晶皮蛋子薑」外圈是魚膠粉做成的鮮凍，透光能看得到裡頭包有皮蛋。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯」也是「港灣壹號」的招牌菜，外型醒目，吃起來鮮爽美味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦」將龍蝦肉做成兩吃，同樣鮮爽脆口。（圖／記者葉盛耀攝）

台北美福大飯店推出「夏祭屋台」活動 端出炭火烤物及關東煮等美食

連兩年榮獲《香港澳門米其林指南》推薦餐廳的香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」，在香港是劉嘉玲等影星的愛店，此次來台於台北君悅漂亮廣式海鮮餐廳客座，今（13）日開始至9月2日吃得到餐廳多款招牌菜，包含水晶皮蛋子薑、椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦、梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯等，單點價320元～1580+10%元。活動期間用餐消費滿600元以上，就有機會抽中免費海陸套餐乙份（價值2,728元）。香港君悅酒店「港灣壹號 One Harbour Road」在當地是政商名流喜愛造訪的知名餐廳，，餐廳由中菜行政總廚陳漢章師傅（章師傅）領軍，擁有30年的粵菜資歷，曾於香港康得思酒店的米其林一星粵菜食府「明閣」、香港喜來登酒店「天寶閣」等處服務，此次應台北君悅歡慶35周年之約首度訪台，與漂亮廣式海鮮餐廳主廚盧俊源共同掌廚交流，以台灣當季鮮蔬與時鮮海味，搭配香港調料，復刻共18道佳餚。菜色囊括精緻港點心、開胃前菜、熱菜及主食，點心中包含「麻辣鮮蝦魚米餃」，選用澎湖草蝦、圓鱈、胡蘿蔔、四季豆、芹菜為餡，並加入XO醬、花椒油、辣椒油、蒜頭等提鮮，鮮香爽口、一抹微辣帶勁。另外還有香港饕客到「港灣壹號」的必點菜「水晶皮蛋子薑」，在地吃法多是溏心皮蛋加上子薑沾糖食用，章師傅則以白米醋、砂糖醃漬嫩薑，再將醃薑水混入魚膠粉製成晶透水晶凍，裏頭還有屏東的溏心皮蛋與子薑碎，外皮透明又滑嫩，混著極淡皮蛋獨有氣味，相當爽口。令人驚喜的還有炒飯，「梅菜叉燒帶子粒炒脆紅米飯」以天然紅菜頭汁蒸煮米飯，染上一襲淡雅紅韻，搭佐鮮干貝丁、梅乾菜、叉燒等大火快炒，吃起來鑊氣飄香卻又涮嘴清雅。章師傅提到：「兒子對吃飯總沒有興趣，這道菜是我用心為他設計，把營養、美味與趣味結合起來。」這份從父愛出發的料理，擄獲孩子的味蕾，更是餐廳的鎮店招牌。另也有適合當作宴客菜的「椒鹽百花龍蝦鉗拌無錫汁燴波士頓龍蝦」，賦予波士頓龍蝦雙重吃法，取去殼龍蝦鉗肉裹滿龍蝦肉泥再酥炸，大口吮咬入口、滿是鮮甜，相當過癮；另有以生抽、老抽、蠔油、冰糖、紹興酒與蔥薑蒜提味的蝦身，甜中帶鮮。台北美福大飯店的晴山日本料理，則是即日起至9月30日，於午、晚餐時段推出「夏祭屋台」限定活動，原本的炭火區搖身一變成熱鬧屋台，供應炭火烤物及關東煮等美食，主廚特別推薦「牛小排葡萄捲串」與選用北海道花魚的「炭烤花魚一夜干」等香烤料理，另供應關東煮與酥炸好物，每道180元起，搭配沁涼啤酒可享第二杯半價，體驗日本的夏日屋台風情。▲台北美福大飯店推出「夏祭屋台」活動 ，端出炭火烤物及關東煮等美食。（圖／台北美福提供）