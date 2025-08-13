我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基「買一送一」8月優惠一次看

▲頂呱呱「原味雞腿＋雞脖子」套餐99元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

頂呱呱：「原味雞腿＋雞脖子」套餐99元

▲漢堡王「買大送小」8月優惠券加碼。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：「買大送小」優惠券加碼

週三速食優惠一次看！肯德基「買一送一」，6塊炸雞桶下殺56折、換算一塊40元有找；頂呱呱「原味雞腿＋雞脖子」套餐99元，漢堡王「買大送小」8月優惠券加碼，晚餐省錢就看這一篇。8月「肯德基買一送一」優惠！炸翻星期三PK APP會員限定，8/13(三)、8/20(三)、8/27(三) 上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」神券：◾️一顆雞塊6元◾️一顆漢堡47.5元◾️一份薯條25元一早沒搶到優惠券的民眾別扼腕，記得設定好鬧鐘、下週再出手！或現在使用官網訂餐，預訂快取XL餐，只要加1元「免費送4塊上校雞塊」；預定多人餐，只要加1元「免費送咔啦脆雞」，划算吃更飽。頂呱呱今週三會員日，免費加入會員就能手刀領取優惠券，全台頂呱呱門市（除桃園機場、松山機場門市），爽吃啃肉組合「原味雞腿＋雞脖子」套餐99元（原價145元）。漢堡王8月暑假「買大送小」優惠券加碼，即日起至8月25日，買10塊雞塊「免費送5塊雞塊」99元、買雞薯條「免費送小辣薯球」69元。推薦搭配現在超搶手的《火影忍者》聯名套餐，無公仔餐214元起、公仔餐286元，吃好吃滿。提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠／南投服務區店除外；實際供應以門市庫存為準，售完為止。