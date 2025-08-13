我是廣告 請繼續往下閱讀

今天上午11點多，彰化員林發生一起驚悚事件！一名32歲黃姓男子持30公分長的鐮刀獨斷揮舞，還試圖和民眾搶機車，搶奪失敗後，黃男從隔壁鄰居搬走瓦斯桶回自家，並將住家鐵捲門拉下，開瓦斯企圖輕生，警消獲報後到場，全面戒備，歷經大約2小時的對峙，破門將黃男拖出強制就醫，所幸沒有造成其他人員傷亡。事發在彰化員林市的街道上，當時黃男手握大約30公分的鐮刀，在大街上揮舞，嚇壞附近居民，隨後他來到一間餐飲店家門口，看見一輛鑰匙未拔的機車，當時車主正在買飯，黃男試圖搶車，搶奪失敗後，繼續拿著鐮刀走回家，接著又搬走鄰居家的瓦斯，在屋內開瓦斯，現場瀰漫瓦斯味，歷經兩小時對峙後，消防人員破門進入，連同警方一起將黃男壓制，並強制送醫，這起驚魂記才就此結束。所幸這起事件沒有造成人員傷亡，黃男被送往敦仁醫院治療，後續警方將依涉嫌公共危險罪、強制罪等，移送彰化地檢署偵辦，相關責任，將調閱監視器進一步釐清。