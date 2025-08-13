我是廣告 請繼續往下閱讀

美國財政部本週二公布，美國國債總額在美東時間8月12日下午達到37兆48億1762萬5842.56美元，這是美國歷史新紀錄。美國財政部資料顯示，美國國債在上週五、8月8日就已突破37兆美元大關，距離去年11月下旬超越36兆美元門檻，不到8個月的時間。美國國債規模已經超越中國和歐元區的總和，每年光利息成本就要支出1兆美元。且美國政府的財務狀況仍在持續惡化，儘管川普關稅替國庫挹注不少收入，7月預算赤字仍較上一財年同期增加了20％。綜合外媒報導，聯邦預算問責委員會（CRFB）主席馬基尼亞斯（Maya MacGuineas）表示，「達到這一里程碑是華府任何人都無法引以為豪的時刻，我們的財政狀況嚴重失衡，但國會卻不斷讓情況惡化。即使以債務佔經濟的比重來衡量，我們也正朝著創紀錄的水準邁進，並且光是利息成本就將花費1兆美元」。Peter G. Robinson基金會執彼德森（Michael A. Peterson）表示，「美國國債飆破37兆美元，再次明確地顯示美國財政狀況不可持續。我們的國債現在已超過整個歐元區和中國的經濟總和」。彼德森指出，創紀錄的債務會推高利息，增加美國家庭和企業的成本，同時擠佔聯邦政府的優先事項，形成一種惡性循環。更值得注意的是，隨著川普政府「大而美法案」通過，光是法案本身就預期在未來10年內將增加4.1兆美元的債務，根據估計，若維持目前債務增加的速度，173天後美國國債就會突破38兆美元，不斷堆高歷史新紀錄。儘管川普的關稅措施在7月帶來創紀錄的210億美元收入，但7月政府債務依舊高速增加。2020年1月，美國國會預算辦公室（CBO）估計要到2030財年後，美國國債才會超過37兆美元，結果現在約提前5年就達陣。雖然很大一部分原因在於新冠疫情造成的政府支出增加，但在疫情過去後，美國財政狀況依舊持續惡化。