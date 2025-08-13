我是廣告 請繼續往下閱讀

▲罷免楊瓊瓔領銜人紀崑江批評藍白連政府宣傳反詐騙的預算也刪，行徑有如詐騙集團。（圖／翻攝台中市選委會YT，2025.08.13）

823第二梯次罷免投票將屆，台中市今天舉行公辦電視罷免說明會，中3選區立委楊瓊瓔出席時，二度批評大罷免是無差別政治惡搞、民進黨選輸翻桌。對於罷團指民進黨亂刪預算，她批評「明明史上最高的預算，卻不斷喊窮，對外宣稱政府快要癱了」，並指「超過9成被凍結的預算都已經解凍，有政府會造謠，民眾會唾棄的」。8月23日的罷免投票，台中市今（13）日舉行公辦電視罷免說明會，上午第一場立委江啟臣沒有參加，下午第二場由楊瓊瓔對上罷免領銜人紀崑江。紀崑江指控藍白亂刪預算，影響政府運作，楊瓊瓔在臉書發關心農民的貼文，背後卻刪除人家預算，藍白連政府宣傳反詐騙的預算也刪，行徑有如詐騙集團。楊瓊瓔批評大罷免已成為無差別的政治惡鬥，民進黨選輸翻桌，想讓立法院成為一言堂，因此用撕裂、扭曲的方式惡意攻擊。她指出2025年的中央年度總預算2.9886兆，比去年增加1368多億，是歷史新高。前總統蔡英文曾說，總預算刪除10％仍可以活得好好的，如今是史上最高的預算，綠營卻「不斷喊窮，對外宣稱政府快要癱了」。她批評行政院不斷地做哏圖來胡說八道，企圖引發民眾不安，事實上法定預算並沒有刪，育兒津貼、教育、老農津貼、老人福利津貼與租屋補助等社會津貼都沒有刪，真正刪除的是不必要、成效不好、不合理的項目。楊瓊瓔批評，超過9成被凍的預算已解凍，政院卻遲遲不將被凍結的預算送到立法院，根本是「有政府會造謠」，民眾眼睛是雪亮的，只會裝窮的政府，會被民眾唾棄的」。