富邦悍將李東洺昨（12）日先發面對統一7-ELEVEn獅，僅投0.1局就失7分便黯然退場，今（13）日李東洺受訪時表示對不起隊友，「幫我收拾殘局 ，製造很大麻煩，算我自己問題。」李東洺說，原以為已經克服「一局症」，但經過前役的慘敗，才發現問題仍存在，「昨天沒有睡很好，吃不下飯，心情很悶，教練說應該要早點遇到，第1年丟固定先發輪值，不可能每一場都順利，要如何在狀況不好時，改變策略，回到自己的節奏，是要面對課題，我會在接下來的時間修正。 」李東洺本季專職先發，昨日掛帥面對猛獅打線，僅投0.1局，用33球，被敲5支安打，其中包含蘇智傑、林祖傑的全壘打，一共失掉7分，另外送出1次觸身球保送、1次四壞球保送。談到被打爆的主因，李東洺直言，首打席只要找不到準心，就會想把球丟進好球帶，導致容易形成失投的「肉包球」。李東洺進一步表示，在職業的層級，若只是要把球投進好球帶，很容易被狙擊。他坦言，過去也曾發生過類似的狀況，甚至季前的「台韓交流賽」也遇過，當時李東洺面對樂天巨人，對開路先鋒黃晟彬投出保送後，隨即被孫晧塋敲2分砲。李東洺說，原以為已克服「一局症」，但經過前役的慘敗，才發現問題仍存在。李東洺苦笑著說，「昨天沒有睡很好，吃不下飯，心情很悶，教練說應該要早點遇到，第1年丟固定先發輪值，不可能每一場都順利，要如何在狀況不好時，改變策略，回到自己的節奏，是要面對課題，我會在接下來的時間修正。 」悍將總教練陳金鋒賽前表示，接下來會讓李東洺下二軍調整，對此，李東洺認為自己不能將體力下滑當藉口，「我才丟70幾局，如果丟100局或許有體力下滑，但70局還好，教練也給我足夠休息時間，是我自己沒把握好。「身為先發投手，再怎麼不穩，也要吃完5局，不應該丟成昨天那個樣子，我要再反省。」李東洺透露，前一場在台東的比賽，投手教練許銘傑有建議他要先把身體修復，「前一場揮臂變慢，教練要我好好休息，不要再練球。」