第107屆夏季甲子園，今（13）日續燃戰火，上午首場比賽就眾所矚目，由去年春甲冠軍高崎健康福祉大學高崎高校（健大高崎）交手夏甲冠軍京都國際高校（京都國際）。此役健大高崎未推出王牌石垣元氣掛帥，直到第6局落後時才推出王牌，即便石垣飆出155公里速球，完成史上首位於春、夏甲都投出155公里的創舉，卻為時已晚，最終以3：6不敵京都國際，止步於2回戰。開局京都國際就藉者長谷川颯、長谷川瑛士、豬股琉冴等人的安打首開紀錄，取得2：0領先。3局上，健大高崎吹起反攻號角，一出局後石田雄星率先敲安上壘，京都國際王牌投手西村一毅陷入亂流，接連投出保送、暴投，又遭小堀弘晴狙擊，健大反倒取得3：2領先。3局下輪到京都國際反攻，山口櫻太敲追平戰局的二壘安打，隨後豬股琉冴「補刀」，一棒逆轉比分，反觀健大高崎在3局後遭到西村封鎖，而京都國際則在第5、6局再添加保險分，終場以6：3擊敗健大高崎。西村以160球完投9局，送出7次三振，僅被擊出4支零星安打，順利晉級第3回戰。而健大高崎此次吞敗為校史首次於夏甲首戰吞敗。此役健大高崎並未推出石垣元氣先發，直到6局下落後3分的情況下，才讓「王牌」登板投球，即便石垣飆出155公里速球，完成史上首位於春、夏甲都投出155公里的創舉，卻為時已晚。賽後許多網友對於健大高崎在3分落後時才讓石垣登板表示不解，除了質疑換投時機外，認為不應該讓其保留體力，應像京都國際採取相同策略直接壓上最好的投手先發。但也有網友持相反意見，認為將王牌保留到最後，若領先可換上石垣，順勢守住勝果，加上健大高崎其他投手在地方大會表現也很優異。